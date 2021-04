¿Puede el planeta esperar 7 años y medio para la inmunidad en África?

¿Para qué querer ir a la Luna o a Marte, si ya en la Tierra tenemos muchos planetas diferentes?

¿En Estados Unidos un error humano daña 15 millones de vacunas Johnson & Johnson? ¡Ningún problema, presidente Biden! Johnson & Johnson ha garantizado que esto no afectará el cumplimiento del plan de 24 millones para finales de abril. Para esta emergencia no hubo problemas de producción.

Sí los hubo hace un mes y medio, cuando J & J anunció que un productor había tenido un problema en la verificación de los viales. En ese caso la compañía, aun anunciando que esto reduciría la producción y en consecuencia del cuarenta por ciento el primer suministro a Estados Unidos, puso en la mesa la posibilidad de trasladar el fill and finish a Estados Unidos. Supuestamente esto no hubiera debido preocupar a Europa que hubiera seguido recibiendo para finales de 2021 los 200 millones de dosis esperadas, siempre y cuando, naturalmente, Estados Unidos no ponga limitaciones a la exportación de vacunas, como hizo hace un año para ventiladores, mascarillas y guantes (FEMA Order del 10 de abril). Además, hace tres semanas la agencia Reuters anunció que J & J hubiera podido encontrarse en la imposibilidad de proveer a Europa los 55 millones de dosis previstas para dentro de junio, por un problema de abastecimiento, y, en este caso, evidentemente no pudieron ponerse en marcha los mecanismos que han permitido neutralizar el impacto del incidente de los 15 millones de dosis.

En Europa los problemas que en algunos países tiene el uso de AstraZeneca podrían desacelerar el desarrollo de una campaña de vacunación que se desarrolla con bastante eficacia, pero con algunas dificultades. Por ejemplo, en Italia, donde el Comisario extraordinario para la emergencia ha puesto la meta de 500000 vacunaciones diarias, tres regiones se acaban de encontrar sin suministros, aunque este problema ha producido solamente un pequeño retraso del plan de vacunación.

Un interesante articulo del NYT (https://www.nytimes.com/2021/03/20/world/europe/europe-vaccine-rollout-astrazeneca.html) de hace unas dos semanas provee interesantes explicaciones de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Europa, que, con respecto a este tema, se han comportado como planetas diferentes. Y hay que reconocer que, a pesar de su negacionismo, la estrategia en este campo de la administración Trump, ha sido mucho más visionaria.

Un tercer planeta es América Latina, donde las vacunas han empezado a llegar tres meses después de cuando empezaron las vacunaciones en Gran Bretaña. Y en las contrataciones con los mismos proveedores de Europa ha tenido que esperar y sigue esperando más que Europa, terminando con depender fuertemente de los suministros de la vacuna china.

Cuarto planeta, África, que, con la excepción de Marruecos, depende principalmente del programa COVAX, aunque se han pasado por alto dos problemas, de los cuales, en ausencia de vacunas, había sido subestimada la relevancia, la insuficiencia de personal sanitario calificado para suministrarlas y los recursos limitados para la gestión local, después de la entrega.

Y habría más planetas, Gran Bretaña, Asia con los sub-planetas de China a India, Oceanía, cada uno con su política de abastecimiento y de vacunación.

Resultados: EU 25% de las dosis suministradas, Europa 12%, América Latina 8%, África 2% (de los cuales Marruecos representa casi el 70%)

En todos estos planetas la meta es la misma: alcanzar lo más pronto posible la inmunidad de rebaño, pero “lo más pronto posible” puede tener significados muy diferentes.

Si se define la inmunidad de rebaño con el haber vacunado el 70% de la población arriba de los 15 años, y si las vacunaciones siguieran con el mismo ritmo, lo cual obviamente, sobre todo en algunos de esos planetas, no ocurrirá, porque el número de vacunaciones diarios es mucho mayor que el promedio durante los primeros meses de la campaña de vacunación, ese resultado se alcanzaría, en EU, en julio de este año, en Europa, a finales del 2022, en América Latina en abril 2023, en África (dejando por un lado el dato de Marruecos) en siete años y medio.

Lamentablemente, no hay distintos planetas. El planeta es uno, y las consecuencias de lo que ocurre en cualquier parte de él lo afectan globalmente. El retraso en África no es un problema africano. Es un problema global.

Los países ricos no pueden ignorar las dificultades de la vacunación en África, que no se van a resolver con donaciones que, si no hay un compromiso mucho mayor de parte de todos los países, solamente servirían para comprar ataúdes, mientras el virus seguirá difundiéndose y mutando, poniendo así en crisis la falsa seguridad que esos países puedan tener la ilusión de haber alcanzado. En los primeros meses de la pandemia, Cuba pudo permitirse enviar a Italia personal sanitario para suplir a los problemas que Italia estaba teniendo. ¿Es impensable que los países ricos hagan algo parecido en África?

Así mismo, esos países deberían considerar seriamente si, en la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio, les convenga, y destaco CONVENGA, seguir defendiendo el principio abstracto de la protección de los derechos de propiedad intelectual o si no responda más a los intereses del planeta y suyos propios, relajar este principio en pos de una mayor y más efectiva seguridad.

Entre los países que están oponiéndose a la propuesta de India y Sur África de suspender esos derechos durante la pandemia están México y Brasil. ¿Seguirán en su postura, pasando por alto la urgencia que para ellos presenta el derrote de la pandemia?

Un nuevo rechazo de una propuesta mayoritaria en una organización del Sistema de las Naciones Unidas puede también tener efectos devastadores sobre la confianza de los países de menores recursos en ese sistema. El mundo después de la pandemia podrá tener nuevos equilibrios geopóliticos. ¿Los países ricos deben preocuparse más de esto o de la defensa de los intereses de las empresas farmacéuticas que pueden perfectamente ser respetados y garantizados con indemnizaciones adecuadas seguramente menos costosas que los efectos negativos de largo plazo sobre la economía mundial?