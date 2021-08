“Provincia Mella” y más

¿Que la provincia más poblada del país (3.5 millones de habitantes), llamada “Santo Domingo”, y sus tres grande municipios (simplemente “Santo Domingo Norte”, “Santo Domingo Este “ y “Santo Domingo Oeste”), carecen de gentilicios porque en realidad no tienen nombre? Quien lejos de aquí no lo crea, debe saber que en nuestro país todo es posible (hasta lo imposible). Pero ahora, por fin, sus legisladores proponen que se le ponga “Mella” como nuevo nombre. ¿Y qué van a hacer con sus tres municipios? (¿“Mella Norte”, “Mella Oeste” y “Mella Este“?)… Ojalá no sea mucho pedir, pero roguemos porque tengan suficiente creatividad