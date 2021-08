PRM sin causas ni causales

No me extraña que pospongan otra vez la reforma del Código Penal decimonónico; ni que se enreden en mil excusas para evadir sus responsabilidades en la aprobación de un Código Penal a la altura de este siglo; ni que legisladores oficialistas y opositores se unifiquen en sacarle el cuerpo a esa importante tarea…Como tampoco me extraña que la senadora Faride Raful, como siempre leal a su conciencia, sea la honrosa excepción que no acepta el chantaje de los sectores retardatarios contra las tres ineludibles causales del aborto, sin importarle el silencio culposo de su partido (que ya yo no sé si en verdad es partido o qué cosa)