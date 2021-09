Ojalá siga cobrando

En este país cada papa upa de la matica ha tenido una frase lema que exalta sus dudosos méritos y falsas virtudes. Cito algunas: “Yo no me preocupo; yo me ocupo” (Lilís)… “El que manda, manda” (Meriño)… “No hay peligro en seguirme” (Trujillo)…“La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho” (Balaguer)…”Cuando la yuca es grande hasta la tierra se abre” (Hipólito)…”Es mejor pagar que matar” (Leonel)…“Ningún hombre es superior a su pueblo” (Bosch)…Y así, hasta la última (la mejor, digo yo), facturada por Luis Abinader: “El que la hace la paga”…(Y hasta ahora ha cobrado, siquitrillando a varios que la han hecho)