Ocre Jazz: a lumbre de Neronessa

Las palabras de esta poeta empujan lo sublime hacia niveles problemáticos, en donde el lenguaje no es lo que está escrito nomás sino que se extiende hasta los sonidos. La poesía es tiempo y ritmo perpetuo en un vaivén que no se detiene y eso es esta poesía. Doy con ella, con Neronessa, como la niña que sola y de tarde descubre pequeños tesoros encerrados en un libro. Estos comentarios de hoy los hago desde la antología que he venido mencionando últimamente, Conjugar el verbo arena. He querido compartir con ustedes la alegría que significa encontrar poesía nueva en lugares inesperados. En uno de sus poemas Neronessa dice: Entre los trigos negros mis neuronas están esparcidas; entre jaspes de carbón, contoneadas por la granizada de labios, asidas a una pelvis de cuarzo que gotea. Florecen desconociendo el barro al que miman mis raíces.¿Debo buscar un común denominador en esta poesía? No necesariamente, pero estas palabras, puestas de esta manera en esta composición, me retrotraen al espacio corporal y al conocimiento del yo interno, tanto en lo