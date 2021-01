No soy masoquista

Este es un Estado atrasado. Con clases sociales sin conciencia de clase. Sin solución de continuidad en sus gobiernos. Con una burocracia hipertrofiada e inepta. Con líderes políticos que no tienen ni idea de las nuevas ideas. Con un pueblo sin conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos. Con un deterioro galopante de la calidad de vida. ¿Y entonces? ¿Por qué insistimos tanto en amar y vivir en este "cate" de país? Yo no sé la razón que usted tenga, pero debo decir que si insisto, gozoso y feliz, en quedarme aquí no es porque sea masoquista o sinvergüenza, sino porque este es un país muy bello donde nunca mueren las mejores esperanzas.