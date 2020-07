Ni izquierda ni derecha: La decencia

Que abominable hubiera dicho yo mismo años atrás. ¿Cómo se le ocurre a este idiota de Melvin Mañon expresarse en estos términos? ¿ se le olvidó el marxismo, la historia y la revolución a ese animal? Y sin embargo es muy real.

No voy a juzgar al próximo gobierno por sus inclinaciones o compromisos con la izquierda o con la derecha. No aspiro a tanto y al país en general no le importa.

Del próximo gobierno espero DECENCIA y por ahora con eso me conformo. Porque este país esta urgido, languidece bajo el oprobio morado y necesitamos sobre todo y despues de todo DECENCIA en el manejo de la cosa pública.

Decoro en la conducta, respeto a la ley, decencia por todas partes.

Y está harto demostrado que la decencia en el manejo de la cosa pública no es patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Ambas han parido toda clase de alimañas. Unas a nombre de la causa del pueblo, progresistas; otras a nombre e invocando los valores de la democracia.

MENTIRA. . . los hijos de puta están en todas partes y comulgan por igual.

No, nadie va a conseguir que enfrente el giro derechista probable del próximo gobierno. Pero en materia de decencia no haré concesiones. No es posible hacerlas. Un gobierno decente solamente se construye con gente decente y ese reclamo de justicia que recorre y atraviesa esta parte de la isla necesita ante todo y sobre todo de gente decente, de una actitud decente, de una practica política decente, de una conducta decente.

Después, no sé cuándo, hablaremos de otras cosas y si hay que criticar al próximo gobierno se hacerlo con dureza y lo haré pero por ahora ese no es el problema. DECENCIA en el manejo de la economía, de la vida política, del cuerpo social y de la justicia.