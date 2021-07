Negación por apellido

¡Sorpresa!: En un montón de libros por consumir he descubierto, gracias al Archivo General de la Nación, la novela “En la Copa del Árbol”, una de las numerosas obras de Ulises Heureaux Ogando, novelista, cuentista, dramaturgo, poeta y periodista, pionero del modernismo en la literatura dominicana a fines de los ochocientos. No lo conocía. No he visto su nombre en nuestra historiografía literaria, totalmente negado, como si no hubiera existido, simplemente por ser hijo de Lilís… (¿Cómo aceptar tal mezquindad? ¿Qué culpa tuvo ese meritorio escritor dominicano fogueado en la Europa liberal de haber tenido tal padre?)