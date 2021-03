Mujeres directoras (Parte 2)

La lista de mujeres que han dirigido filmes sobresalientes es extenso, pero como expresé en la entrega anterior, no lo suficientemente mencionadas como para que destaquen en nuestra memoria. Por eso me interesé en escribir al respecto, cuando, un tiempo atrás, noté que se me escapaban los nombres.

Esta semana fueron anunciadas las nominaciones a los Oscar y dos mujeres se añaden a la lista en el renglón de Dirección, una de ellas, Emerald Fennell por Promising Young Woman, y la otra Chloé Zhao, de nacionalidad china, por Nomadland. Ambas además, guionistas de sus proyectos. En el primero, Fennell presenta una historia de venganza a modo de comedia negra. La primera mitad equivale a una especie de fantasía justiciera inmensamente satisfactoria para una audiencia que conoce íntimamente los retos de vivir en una sociedad que suele ignorar a mujeres que alzan su voz. Nomadland, por su parte, con una cinematografía exquisita y una excelente Frances McDormand, nos adentra en emociones de incertidumbre, pérdida y no pertenencia, que fácilmente se podrían aplicar a cualquier ser humano sobre el planeta.

Más placer aún me causó ver una nominación para la película chilena El Agente Topo,de Maite Alberdi, en la categoría de Mejor Documental. Alberdi ya había destacado por su documental.

La Once,y su film, que juega con el género y hace uso de técnicas narrativas para crear un híbrido con ficción, es la única selección latinoamericana este año. La historia sigue a Sergio, un señor de unos ochenta años que es contratado como “espía” por un investigador para infiltrarse en un asilo de ancianos y dar testimonio sobre el estado de la madre de una clienta, quien sospecha que esta podría estar siendo maltratada. Desde allí se abre todo un abanico de emociones para los que nos adentramos en esta hermosa narrativa, una de mis favoritas esta temporada.

La presencia femenina me emociona sobremanera, precisamente por la injusta ausencia en unas premiaciones que con los años comenzaban a sentirse arcaicas y fuera de tono con la actualidad. Desde el 1977, las otras mujeres nominadas han sido Lina Wertmüller, por Seven Beauties, Jane Campion, por The Piano, Sofia Coppola por Lost in Translation, y Greta Gerwig por Lady Bird,Kathryn Bigelow (The Hurt Locker).

Claro que no todo gira alrededor de premios. Cuando pienso en mujeres directoras, me viene a la mente una amplia selección de temas que no siempre salen a la luz, pero que aportan gran dinamismo al arte de contar historias, y rompen con las narrativas establecidas.

Personalmente me ha sucedido que he venido a dar con muchas fascinantes cineastas pasados los años. Tal es el caso de Agnès Varda, considerada como precursora de la Nueva Ola o Nouvelle Vague y una de las pioneras del cine feminista. Es mucho lo que me queda por ver de esta icónica figura, pero Cléo de 5 a 7, sobre una bella y aburguesada cantante que espera resultados médicos después de que una adivina predijera que tiene cáncer y va a morir y Varda por Agnès, un documental que sirve como antología de su vida y su trabajo, son interesantísimas miradas que representan sus inicios y etapa final de su carrera, respectivamente.

Explorando así, fue como descubrí el trabajo de la directora húngara Ildikó Enyedi. Cuando vi su hermosísima y poco convencional película En Cuerpo y Alma,,sus complejos personajes y puesta en escena me dejaron tan fascinada que la vi tres veces en cuestión de semanas, dejando además en repetición instantánea, la canción What He Wrote de Laura Marling.

Fue también al azar como fui a dar con El Porvenir, una película que en su momento fui a ver en la gran pantalla por su protagonista, Isabelle Huppert, percatándome luego de una gran sutileza y maestría en la dirección de Mia Hansen-Løve, en una historia específica pero sumamente universal sobre una profesora de filosofía, casada y con dos hijos, que se ve obligada a reencontrarse y reinventarse cuando sorpresivamente su marido le informa que la deja por otra. En su tono me acuerda un poco a Un Bello Sol Interior, de Claire Denis, aunque ambas con una perspectiva auténtica, presentando la vida y sus bemoles para estos necesarios y refrescantes personajes femeninos en sus cincuenta, que el cine usualmente deja de lado.

Y justo en esos terrenos de personajes olvidados, me encontré en Netflix con una pequeña joyita semiautobiográfica de Radha Blank, titulada Rapera a los 40, con la que me identifiqué enormemente, gracias a la honestidad y vulnerabilidad de su autora. Trata sobre una dramaturga afroamericana a punto de cumplir cuarenta años que enfrenta una crisis existencial mientras su prometedora carrera de una década atrás se encuentra en el olvido, lo cual la lleva a experimentar con el género del rap como medio de expresión artística, haciéndola redescubrir facetas desconocidas sobre si misma. Fue un film que me afectó -e inspiró- de modo muy personal, y con el que Blank ganó el Premio a Mejor Dirección Dramática en el Festival de Sundance 2020.

¿Y cómo olvidar el debate que causó el film Guapis,de la directora Maïmouna Doucouré, apenas el año pasado? Un film ciertamente controversial por la manera en que aborda la tendencia de hipersexualizar a las niñas, y que sin embargo fue acusada de hacer justo lo que critica. Aunque a mi parecer, se trata de una excelente visión cinematográfica, con una profunda crítica social que deja al espectador en un estado de introspección incómoda.

También me atrae el tema de actrices que saltan a la dirección. En la versión pasada había mencionado a Barbra Streisand. En una entrevista que vi alguna vez, la famosa cantante, actriz y cineasta mencionaba la resistencia que encontró de su cinematógrafo y el equipo técnico en el rodaje de El Príncipe de las Mareas.Con algo de suerte las cosas han cambiado un poco -aunque en mi experiencia, no suficiente- y este año, Regina King sorprendió gratamente con Una Noche en Miami, una historia llevada con muy buen pulso narrativo y excelentes interpretaciones. En tiempo pasado Julie Delpi presentaba Dos Días en París; Sarah Polley debutaba con Away From Her,con la que recibió una nominación al Oscar como Mejor Guión Adaptado y su documental Stories we Tellla establecía como una de las actrices/directoras favoritas; Más recientemente Greta Gerwig y su fantástica adaptación de Mujercitas era nominada también a Mejor Guión adaptado, tras su nominada y muy personal película Ladybird, y Marielle Heller, aclamada por su rol de una ama de casa alcohólica y fármaco-dependiente, atrapada en la rutina, que adopta al personaje protagónico en Gambito de Dama, había abandonado hasta entonces la actuación por la falta de perspectivas y en la transición dirigió películas comoDiario de una Chica Adolescente, Un Buen Día en el Vecindario con Tom Hanks y la maravillosa ¿Podrás Perdornarme?Protagonizada por Melissa McCarthy.

Me he pasado de caracteres y sin darme cuenta se me acaba el espacio provisto para esta columna. Dicho todo lo anterior, me doy cuenta nuevamente de lo difícil que resulta hacer una versión resumida sobre este tema. Lo cierto es que no me propongo hacer una tesis, sino poner más atención a las miradas femeninas en el cine. En República Dominicana también hay voces interesantísimas por explorar, tanto en ficción como en documental.

No podría terminar mis notas sin antes añadir unas cuantas recomendaciones más - aunque claramente me quedaré corta- para dar inicio a lo que espero se pueda convertir en una búsqueda consciente de directoras, algo que les invito a seguir haciendo y que yo igualmente, pretendo continuar:

Alma Ha’rel (Honey Boy), Nicole Holofcener (Friends with Money, Enough Said) Isabel Coixet (Cosas Que Nunca Te Dije, Aprendiendo a Conducir, Elisa y Marcela), Icíar Bollaín (La Boda de Rosa, Te Doy Mis Ojos), Lone Sherfieg (An Education, Un Invierno en Nueva York), Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin y You Were Never Really Here), Jennifer Kent (The Babadook), Ana Lily Amirpour (Una Chica Regresa Sola a Casa), Paula Ortiz (De Tu Ventana a la Mía, La Novia), Laure de Clermont Tonerre (Mustang), Karyn Kusama (The Destroyer), Cathy Yan, Pilar Miró (El Perro del Hortelano), Debra Granik (Winter’s Bone), Ava Duvernay (Selma, When They Us, 13th), Susanna Bier (En un mundo Mejor, Después de la boda),Mati Diop (Atlantique), Lulu Wang (The Farewell), Céline Sciamma (Retrato de una Mujer en LLamas), Marialys Rivas (Joven y Alocada), Aurora Guerrero (Mosquita y Mari)…

