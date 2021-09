Masalles tiene razón

En la ya larga historia de esta república no ha habido ninguno de los mil gobiernos que ha tenido (incluyendo a Lilís y Trujillo) en el que el alto clero no haya tenido presencia, como interventor o mediador. Empezando por el cura Gaspar Hernández, orientador de los jóvenes trinitarios, hasta Agripino Núñez Collado (que salió de los primeros planos y las primeras planas en 2015). Por eso tiene razón Monseñor Masalles cuando dice que últimamente la Iglesia Católica local carece de liderazgo (con el perdón de monseñor Osoria). Por algo será que Luis Abinader no ha llamado a ningún gran ensotanado para mediar en nada