Los guardias cumplen órdenes

Apunte el dato: desde el 27 de febrero de 1844 no habíamos visto (por lo menos que yo recuerde) tantos generales y coroneles presos (¡Y mal presos!); no por violar los reglamentos militares; no por intentar una asonada golpista; no por traicionar a la patria, poniéndose al servicio de una potencia invasora; no por haber ejecutado un inmundo genocidio…Nada de eso…Resulta que es la primera vez que por lo menos salen a lo público hechos de multimillonaria corrupción supuestamente cometidos por altos oficiales ubicados en los máximos espacios del Poder…(¡Pssst…No olvidemos que los guardias siempre están para cumplir órdenes!)