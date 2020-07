La privacidad de la seguridad de la información

La privacidad es aquella información que es considerada confidencial y solo puede ser accedida por personas autorizadas. Esta información confidencial es aquellas que contiene credenciales, número de identificación, dirección de casa, teléfono, fecha de nacimiento, números de tarjetas de créditos, etc. La confidencialidad no solo se aplica a empresas que poseen esta información, sino que también a personas individuales. En una empresa existen controles que protegen esta información, pero en una persona individual no existen estos controles ya por temas de costo o falta de conocimiento en el mundo de la seguridad de la información.

Hoy en día, un teléfono móvil es tan importante como las llaves de su casa. Las aplicaciones móviles como las bancas, correo electrónico, mensajes de texto, historial de llamadas, mensajes de voz y otras aplicaciones que contengan información de la persona son catalogadas como informaciones confidenciales. Es aquí donde las personas individuales se encuentran en riesgo de robo de información ya que por temas de falta de controles de seguridad que eviten a los ciberdelincuentes al robo de información. Los usuarios pueden ser comprometidos por correo phishing, visitar una pagina maliciosa o descargando una aplicación móvil maliciosa sin tener conocimiento.

Los controles de seguridad para las personas individuales también se deben aplicar al igual como una empresa. Uno de los controles de seguridad más importantes que un usuario debería de tener es un antivirus con licenciamiento ya que existen varios con buenas protecciones mediante aplicaciones maliciosas y la capacidad de identificar enlaces (URL) maliciosos. También, existe la concientización a la seguridad de la información la cual ayuda a identificar correo phishing. Aparte de los correos phishing ayuda a identificar estafas que pueden surgir por cadena de mensaje por WhatsApp ya que es uno de los vectores de ataques más populares para este tipo de ataques de personas individuales. Al final lo que una persona debe de tener en mente es que descargar aplicaciones que no se encuentren en la tienda de aplicaciones oficiales de Google o de Apple se debe de tomar en cuenta como maliciosas y las que están dentro de la tienda deben tomar en cuenta quién es el desarrollador ya que pueden existir aplicaciones falsas con nombres parecidos.