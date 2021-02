La Patria verdadera

Patria cumple año... ¿Cómo es ella? Bueno, no creo que sea esa blanca rotunda que nos pintan (pelo largo, vestida de seda flotante, sin sonrisa y mirada en lontananza). Creo que la Patria que soñaron los trinitarios es una mulata siempre renovada, alegre y sencilla, que no usa finos desodorantes, sino jabón de cuaba, adorna su pelo con flores, cubre su armónico cuerpo con un vestidito de organdí y no anda con la famosa Arca de la Abundancia repartiendo cosas, sino que estimula la conciencia de quienes trabajan y luchan por un futuro de bienestar compartido. (Es más, recorre incansablemente todos los días nuestras calles y caminos)