¿Investigar qué?

¿Hay alguien que no conozca el video de cuando uno de los más de doscientos generales de este paisito (la forma de vagancia mejor remunerada) se “come vivo” a un agente de la DIGESETT que pretendía multarlo por violar la Ley de Tránsito, exigiéndole de paso (“tú sabes quién soy yo?”) que le hiciera el saludo? Bueno…De todos los habitantes que tiene este país hay dos que no lo han visto: el Ministro de las Fuerzas Armadas y el Jefe de la Policía Nacional, quienes han dispuesto una alta Comisión para “investigar” lo que por evidente y sabido no demanda investigación, sino simplemente cancelar a este generalote por hacer el ridículo