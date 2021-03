Ayer cometí un acto de temeridad muy riesgoso (¡No sé cómo sobreviví!): recorrí el horrendo callejón Duarte, dedicado supuestamente a honrar (¡Vaya honra!) la memoria del Padre de la Patria, otrora amplia y arbolada avenida que la idiosincrasia dominicana, en su manifestación más radical, convertiría en un enorme arrabal…Y al vivir tan opresiva experiencia me permito exigir que le pongan otro nombre a ese inmundo callejón y que nuestra via urbana más importante, dedicada a George Washington (¡Hágame el favor!) sea renombrada como auténtica avenida Juan Pablo Duarte. (Ojalá me hagan caso, aunque lo dudo)