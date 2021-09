Fine Arts ha vuelto

En este mismo espacio (*), el 26 de agosto pasado habíamos escrito que acabábamos de recibir la buena noticia de que “las salas de Fine Arts pronto volverán a abrir y presentarán en septiembre la XI edición de su festival internacional de cine, además de reanudar su cartelera regular de películas, así como de las proyecciones en diferido de las funciones del National Theatre de Londres y del Ballet Bolshoi de Moscú, y de las transmisiones en vivo y directo de las óperas de The Metropolitan Opera House de Nueva York, las cuales arrancarán el sábado 9 de octubre con “Borís Godunov” de Modest Mussorgski. Son buenas noticias para los amantes del cine, el teatro, el ballet y la ópera. Esperamos enterarnos pronto de más informaciones al respecto”.

Pues bien, esas informaciones ya han sido dadas a conocer desde hace varios días y Fine Arts ha reabierto desde el pasado jueves 9 de septiembre con cuatro estrenos: “La fiera y la fiesta”, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas; “Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”, de Ahmir Khalib Thompson, también conocido como Questlove (**); “Sin señas particulares”, de Fernanda Valadez; y “Los trapos sucios se lavan en casa”, de Diego Muñoz.

Este jueves 16 arranca el XI Festival Internacional de Cine Fine Arts con el lema “Hecho en RD” (***), acerca del cual les comparto fragmentos de unas líneas que ha escrito la apreciada Tita Hasbún, Directora Ejecutiva de La Nave Post Lab:

“Con la XI Edición del Festival Internacional de Cine Fine Arts, del 16 al 22 de septiembre en Novo-Centro, se reactiva la Industria Cinematográfica local, con una programación en cartelera de películas HECHAS EN RD.

Aunque muchas de estas producciones empezaron su andar durante la pandemia, presentándose en festivales internacionales con buena aceptación y crítica, ¡por fin llegó el momento tan esperado por el público de verlas en los cines!

Como Dominican@s debemos de sentirnos orgullos@s hacia nuestro cine. Un cine que, aunque indiscutiblemente muy joven, va exhibiendo una curva que se está estructurando con notables relatos que nos permiten navegar por otros mares y disfrutar de propuestas más coherentes y honestas.

Este es el mejor momento para mirar hacia adentro. Nos hará bien hurgar en nuestra historia, sus personajes, descubrir héroes anónimos, reales que dieron sus vidas por sus principios y que a través de la gran pantalla podemos explorar y abrazar...

…Estamos felices y agradecidos de volver al cine, apoyar nuestro arte e industria naranja y llevar nuestras mascarillas puestas.

Ir al cine es una forma de volver a estar juntos, de conectarnos, de socializar, de producir y reproducir vínculos interpersonales, interculturales y estar entre amigos.”

NOTAS:

(*)Enlace que contiene el referido artículo del 26 de agosto:

https://acento.com.do/opinion/reapertura-de-fine-arts-8979032.html

(**)Enlace de nuestro artículo al respecto del 10 de septiembre:

https://acento.com.do/opinion/summer-of-soul-8983971.html

(***)Más información del Festival en: www.festivaldecinefinearts.com