En el verano de 1969, en la ciudad de Nueva York, se celebró el Festival Cultural de Harlem, en el parque llamado entonces Mount Morris y actualmente Marcus Garvey, ubicado en la avenida Madison, entre las calles 120 y 124, en Manhattan. Se presentaron seis conciertos, el primero fue el 29 de junio y el último el 24 de agosto del referido año. El evento tuvo el propósito de celebrar la historia, la cultura y la moda negras, y promover el orgullo y la unidad de la comunidad negra, también llamada afroamericana.

El festival fue filmado por un equipo de cineastas encabezado por Hal Tulchin. En total se rodaron 40 horas de metraje, pero no fue nunca editado ni exhibido y permaneció olvidado en un sótano por medio siglo, hasta que fue rescatado por el cineasta, músico, escritor y actor Ahmir Khalib Thompson, también conocido como Questlove, quien logró editar el material y entregar un documental de dos horas, titulado “Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”, que incluye actuaciones de conciertos nunca antes vistas de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, Gladys Knight and the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension, Hugh Masekela, Ray Barretto, Mongo Santamaría y otras figuras.

El documental tuvo su premier mundial en enero de 2021 en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el Gran Premio del Jurado y también el Premio del Público, y en los últimos meses ha estado presentándose en streaming y salas de cine de algunos países, a los cuales se añade este fin de semana la República Dominicana, donde ya está en cartelera desde ayer.

Será un gran placer para melómanos y cinéfilos disfrutar en la pantalla grande de una sala de cine el documental “Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”, cuyo trailer puede verse en este enlace

https://www.youtube.com/watch?v=slFiJpAxZyQ