Falsos partidos políticos

Se avisa por este medio, a quienes todavía no lo saben, que en la República Dominicana ya no hay partidos con grandes líderes políticos, como antes, sino simples agencias electorales prometedoras de empleos que no tienen presencia en todo el país (salvo cuando vienen elecciones); que carecen de voces altas, que no tienen ideología; que no proponen soluciones estudiadas; que no promueven debates, que no hacen intercambios internacionales, ni tienen intelectuales orgánicos, ni frentes de masas ni nada que prometa verdaderos cambios trascendentales a ningún futuro….(Pero hay algunos que a esto le llaman “sistema político”)