Por primera vez en nuestra corrompida historia el Ministerio Público está actuando contra la gran corrupción civil y militar, sin mirar hacia el Palacio Nacional ni hacerle concesiones a nadie. Muy bien. Requetebién. Pero ¿y la otra parte de la Justicia; la de los jueces en todas sus instancias, incluida la Suprema Corte? ¿Tendremos garantía plena de que eventualmente actuarán con la misma independencia, celeridad y energía?... (No. Porque “no es lo mismo Juan que Juana”, como dice el pueblo; porque, aunque a los primeros no les importa lo que quiera o no quiera Abinader, muchos de los otros miran de reojo hacia Danilo)