Entre las vacunas, el bosque y los árboles

A medida que el coronavirus continúa en aumento en los Estados Unidos, los hospitales se están llenando de nuevo de pacientes enfermos de COVID-19. Y la gran mayoría de esos pacientes no están vacunados, sugieren nuevas cifras recopiladas entre enero y agosto del 2021.

Los datos muestran que del 24 de enero al 24 de julio, las personas vacunadas fueron hospitalizadas con COVID-19 a una tasa acumulativa mucho más baja que las personas vacunadas. Y la diferencia de tasas entre los dos grupos solo ha aumentado con el tiempo.

A finales de julio, un total de casi 26 adultos por cada 100,000 personas vacunadas habían sido hospitalizados por COVID-19. Eso se compara con cerca de 431 internados por cada 100,000 personas no vacunadas, una tasa estimada 17 veces más alta que la de las personas vacunadas. Los datos provienen de 13 estados, incluidos California, Georgia y Utah.

La brecha en las tasas acumulativas de hospitalización entre adultos mayores de 18 años no vacunados y completamente vacunados ha ido en aumento desde que las vacunas COVID-19 comenzaron a implementarse a fines de 2020.

Los datos se ajustaron por edad y provienen de California, Colorado, Connecticut, Georgia, Maryland. , Michigan, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oregón, Tennessee y Utah.

Las hospitalizaciones de adultos mayores de 18 años no vacunados aumentaron, mientras que las tasas de vacunación se mantuvieron estables y bajas. Compartir

Esa tendencia se mantuvo cuando los investigadores también registraron las tasas de hospitalización semanalmente. De enero a julio, las tasas de hospitalización semanales entre las personas no vacunadas fueron de seis a 31 veces más altas que las de las personas vacunadas, informan los investigadores el 29 de agosto en medRxiv.org.

La acumulación de hospitalizaciones en cada grupo a lo largo del tiempo, que muestra el primer gráfico, ilustra el riesgo de desarrollar COVID-19 grave en general. Y su mensaje es claro: si está vacunado durante esta pandemia, su riesgo de hospitalización es mucho, mucho menor que si no está vacunado.

La tasa semanal, por otro lado, es un poco como el velocímetro de un automóvil: brinda una idea de lo que sucede semana tras semana a medida que se propaga el coronavirus. Su mensaje también es claro: el riesgo de que una persona vacunada sea hospitalizada sigue siendo bajo en un momento dado, mientras que el riesgo para las personas no vacunadas puede fluctuar, probablemente como resultado de la transmisión comunitaria.

Desde enero, las tasas de hospitalización por COVID-19 semanales han fluctuado en personas no vacunadas, pero han sido consistentemente más altas que en personas vacunadas.

Por ejemplo, cuando la variante delta se convirtió en la variante dominante en junio, las hospitalizaciones de adultos mayores de 18 años no vacunados aumentaron, mientras que las tasas de vacunación se mantuvieron estables y bajas.

Hasta el 26 de agosto, más de 100-mil personas están hospitalizadas por Covid-19 en los Estados Unidos, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, un nivel no visto desde enero en medio del aumento invernal.

Otro estudio por separado, descrito el 24 de agosto en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad, que se centró en el condado de Los Ángeles, también mostró que, si bien las vacunas COVID-19 no siempre detienen las infecciones, las inyecciones aún evitan que las personas lleguen al hospital.

Eso es incluso con la propagación de la variante delta altamente contagiosa, que ha generado preocupación entre los funcionarios de salud pública porque algunas personas vacunadas que se infectan pueden transmitir el coronavirus a otras.

El 25 de julio, cuando la variante delta prevalecía en el condado, las personas no vacunadas tenían casi 30 veces más probabilidades de ser hospitalizadas que las vacunadas, encontraron los investigadores. Solo una persona vacunada por cada 100,000 personas fue hospitalizada por COVID-19.

Entre las personas no vacunadas, hubo alrededor de 29 hospitalizaciones por cada 100.000 personas. En ese mismo estudio, las personas no vacunadas tenían cinco veces más probabilidades de infectarse que las personas vacunadas.

Si bien las vacunas no protegen contra las infecciones tan bien como lo hacen contra las enfermedades graves, las vacunas mantienen a las personas sin ventiladores y evitan que mueran. Pitágoras afirmó que los números no mienten. Y no podemos perder el bosque por los árboles. Las vacunas sí son efectivas