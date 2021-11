El basurero de Corea

La República Dominicana se ha ido convirtiendo en el basurero de vehículos descartados de muchos países. De Japón, de Estados Unidos pero primordialmente de Corea del Sur. Un país que ha experimentado un desarrollo industrial acelerado después de la guerra de 1950 a 1953 que enfrentó a Corea del Norte y Corea del Sur, con amplia participación de China y la Unión Soviética, apoyando a Corea del Norte, y Estados Unidos y sus aliados apoyando a Corea del Sur. Esa guerra está considerada una de las guerras más devastadoras de la historia moderna.

El triunfo de la revolución china, el 1 de octubre de 1949, y la proclamación de la República Popular China, alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia Oriental. La URSS que había sufrido reveses importantes en Europa, como el fracaso del bloqueo de Berlín o el diferendo con la Yugoeslavia de Tito, quiso recuperar terreno en Asia y dio su aprobación de un ataque norcoreano a Corea del Sur. Al final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Japón en el Pacifico, la Península coreana fue invadida por el norte por la Unión Soviética, y por el sur por Estados Unidos. La línea de separación de ambas zonas de ocupación fue acordada en Paralelo 38. Entre 1948 y 1950 ambas potencias estimularon la creación de la República de Corea en el Sur, bajo influencia norteamericana y la República Popular y Democrática de Corea, en el Norte bajo influencia de la Unión Soviética.

Mientras tanto, en Corea del Sur se había desatado fuertes luchas sociales y movilizaciones contra el presidente Sygman Rhee acusado de dictador, generó revueltas en los sectores del campesinado y sindicatos influenciados por los comunistas, que iniciaron una ola de acciones que fueron duramente reprimidos por el gobierno, desatando una oleada de violentos combates dentro del país. El 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas atravesaron el paralelo 38 estallando así la guerra de Corea, la primera guerra caliente de la recién comenzada Guerra Fría, avanzando rápidamente hacia el sur y arrasando prácticamente a las fuerzas surcoreanas hasta Pusan en el extremo sur de la península. La respuesta norteamericana fue inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse al frente de una fuerza que respondiera a la agresión norcoreana. La resolución fue tomada sin la presencia de la URSS que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo de Seguridad, como protesta por la negativa estadounidense de reconocer la República Popular China.

Al finalizar la guerra en 1953, ambas Coreas estaban en ruinas. En Corea del Sur la política de desarrollo industrial de la dictadura Rhee tuvo como resultado la creación de grandes conglomerados industriales llamados Chaebol. Esos conglomerados recibieron todo el apoyo del Estado, créditos, favores fiscales, compras aseguradas, entre otras. Los más importantes Chaebols fueron y son: LG Group; Hyundai Motor Group; SK Group; Samsumg; Lote entre otros. Las ramas de desarrollo preferidos por estos Chaebols son la automotriz, con grandes marcas consolidadas a nivel mundial, como Hyundai, KIA, SsanYong, entre otras. La construcción naval, que ocupa el primer lugar en el mundo. El desarrollo de la electrónica, como electrodomésticos, telefonía celular, televisores, entre otros. En resumen, de 1960 que Corea del Sur tenía un PIB per cápita más bajo que el de República Dominicana en ese año, hoy es un país plenamente desarrollado desde el punto de vista industrial y económico.

Evolución del Producto Interno Bruto de Corea del Sur 1960 -2010.

El desarrollo de la industria automotriz ha sido particularmente impresionante. En el presente, Corea fue el séptimo productor mundial de automóviles, con una producción de 3,9 millones de unidades en 2019. Estoy ha convertido las exportaciones de vehículos usados en Corea, en una filial importante. Pero se exporta de todo. Chatarra, taxis de más de 5 años de uso, piezas, etc. A tal punto que algunas aseguradoras dominicanas no extienden seguro a los vehículos coreanos de segunda mano. Mucho se ha argumentado que es una forma que la clase media y baja pueda acceder a un vehículo. Pero lo que esto produce es alto índice de accidentes, alto consumo de piezas, alta contaminación, alto consumo de combustibles y aceites entre otros. Además los vehículos coreanos usados vienen algunos preparados de fábrica para usar Gas Licuado de Petróleo, que al no tener impuestos en la Ley Tributaria de los Combustibles es el combustible más barato. Pero el país ha devenido en un basurero de vehículos chatarras de Corea. Las autoridades medioambientales, municipales y del INTRANT deben regular con el máximo rigor esas importaciones, con certificaciones de los fabricantes y de las autoridades medioambientales de Corea en esos casos. Ya somos un basurero de motocicletas asiáticas que hasta vienen por piezas desarmadas sin número de chasis ni nada. El programa de regularización de motocicletas debe sacar de circulación esas unidades que hace que seamos el segundo país, después de Pakistán, con la tasa de mortalidad más alta por accidentes automovilísticos, concentrados fundamentalmente en los accidentes de motocicletas carabelitas y taxis chatarras sin condiciones para circular.

https://www.youtube.com/watch?v=-VbliU6CyA8