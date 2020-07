Dudo que ella falle

La conocemos desde que, como asistente de su tío Juan, investigó a un funcionario palaciego por un sospechoso manejo de fondos, hasta estos días, en que todavía no ha bajado la guardia contra hechos similares o peores. Lo afirmo: Milagros Ortíz Bosch nunca le ha fallado al país ni a sí misma en todo su accionar público. Por eso celebro que estará en la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental(que hasta ahora ha sido más inútil que la famosa carabina de Ambrosio). Es mucho lo que le espera, bajo una inmensa lupa social. No creo que le falle a Luis… (Esperamos que Luis no le falle a ella).