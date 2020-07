¿Cuál será su futuro?

Danilo Medina, el principal estratega del PLD durante décadas, al final se manejó desde el poder con mucha torpeza en todo: Lanzó un absurdo proyecto reeleccionista de antemano fracasado; embaucó en la precampaña a seis importantes peledeístas, para dejarlos con el moño hecho; impuso con malas artes su propio candidato presidencial, que nunca cuajó; provocó la división del PLD y que se marginara de la campaña; no logró el triunfo senatorial en ninguna de las provincias que visitó en campaña. Y por todo eso se cae de la mata la pregunta: ¿Cuál será su destino? (No sé. Pero no creo que sea nada halagüeño).