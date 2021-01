¿Sabrá Joe Biden lo que le espera? ¿Sabrá ese hombre que no empieza a gobernar una superpotencia, porque las superpotencias ya no pueden existir? ¿Sabrá él que su misión mas importante es deshacer el insólito aislamiento de Estados Unidos respecto al resto del mundo? ¿Sabrá cómo restablecer el liderazgo presidencial en un país tan dividido? ¿Sabrá que ya su país no podrá contar con apoyo en ninguna aventura bélica, si se le ocurriera? ¿Sabrá que el poder más importante ya no es el del dinero, sino el de la razón? ¿Podrá Joe Biden resarcir a su país de la locura que le impuso su antecesor? (Bueno, simplemente crucemos los dedos).