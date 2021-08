Biden está claro

Joe Biden es un tipo realista y percibe claramente que los tiempos han cambiado: No reta a China en ningún plano (sabe que eso ha sido un fracaso); ha dejado tranquilo a México (sabe que lo del muro fue una payasada de Trump); no genera confrontaciones en América Latina (sabe que ya Estados Unidos no asusta a nadie); cancela la inútil aventura militar en Afganistán (sabe que con el fundamentalismo islámico no puede ni Mahoma); se entiende bien con Putin (sabe que Rusia ya es prácticamente hegemónica en Europa). Biden simplemente se ha dedicado a gobernar su país (que es para lo que le pagan)