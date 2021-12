Mejor cállate… ¡Ay no, Charlie! No defiendas lo indefendible que tanto daño le ha hecho a tu partido…¡Ay no, Charlie! Borra eso de que “están politizando” las acciones judiciales contra los grandes corruptos… ¡Ay no, Charlie! Mejor ejerce lo que nadie en el PLD de Bosch (¡precisamente de Bosch!) ha querido hacer: Una saludable autocrítica que ayude a rescatar la moral de tu partido y el apoyo popular… ¡Ay no, Charlie! No defiendas a Danilo, que eso no te luce. Y, además, él no pensó en las consecuencias que tendría que pagar tu partido por sus oscuros manejos… ¡Ay no, Charlie! Ojalá tú y otros peledeistas tengan el valor de reclamárselo