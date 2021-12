Julissa Reynoso confirmada como embajadora de EE.UU en España

La dominico estadounidense Julissa ReynosoPantaleón fue confirmada por el Senado como embajadora de Estados Unidos en España, luego de varios meses de retraso por la oposición de senadores republicanos tras ser elegida por el presidente Joe Biden, para ocupar el cargo.

El pasado mes de noviembre el senador republicano de origen cubano, Marco Rubio, bloqueó la nominación de Reynoso, elegida por el presidente estadounidense, Joe Biden, para servir como embajadora en España al considerarla "como una simpatizante y apologista del régimen de Castro".

Julissa Reynoso es una abogada de la ciudad de Nueva York nacida en Salcedo, República Dominicana. Emigró a los Estados Unidos en 1982, a los 7 años de edad. Su juventud transcurrió viviendo en el sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York.

Julissa Reynoso is a revered attorney, an incredible diplomat, and nothing short of a pioneer — and now she’s been officially confirmed by the Senate.

I can't think of anyone better to represent the United States in Spain and Andorra.

¡Felicidades, Julissa! pic.twitter.com/NiBMnk6hxx

— Adriano Espaillat (@RepEspaillat) December 18, 2021