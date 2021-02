¿Qué son los gastos "no identificados precedentemente" que eliminó el Gobierno y con los que busca ahorrarse RD$669 MM?

SANTO DOMINGO-. La Presidencia de la República anunció este jueves que, por orden del mandatario Luis Abinader, se suprimió el dinero que se destina para "productos y útiles no identificados precedentemente (n.i.p.)" y con ello se pretende ahorrar RD$669.7 millones ¿Qué son estas partidas y para qué eran utilizadas?

Para que se entienda mejor de donde salen esos gatos "no identificados precedentemente", existe un Manual de Clasificadores Presupuestarios de más de 400 páginas donde se identifica el tipo de gasto que realizan las instituciones públicas. En el catálogo de materiales y suministros que tienen su codificación dentro de los clasificadores, hay productos que no tienen identificación, por eso cae en los "no identificados precedentemente". "Esta cuenta incluso no esta bien definida como otras cuentas y como otras líneas de gastos de manual de sector público, que el último actualizado es del 2014", explica el economista Antonio Ciriaco.

"Esos 669 millones verdaderamente es un monto de muchas actividades que no están identificadas en el manual y que pueden incluso hasta incorporar como un gasto los cumpleaños, compra de regalos. Una cantidad de gastos improductivos", que no tienen nada que ver con el crecimiento de la economía, el desarrollo de los servicios públicos, ni el aumento de la productividad económica, agrega Ciriaco.

Este dinero presupuestado cae en la categoría de compras y contrataciones y desde el Gobierno se ha explicado que se refiere a productos, básicamente de papel, que se usaban para ocasiones como cumpleaños, día de la amistad, de las madres, aniversario de la institución, y otras similares.

"Esta eliminación es correcta y mejorará la eficiencia del gasto y productividad de la economía, en la medida que se destine a proyectos de desarrollo nacional. Hay que seguir identificando líneas de gastos improductivos…", destacó Ciriaco.

Precisamente por esta “improductividad” del gasto público, Ciriaco analiza que la medida marcha por la vía correcta, porque estos millones pueden ser reorientados a otras líneas de gastos más vinculadas al desarrollo y las metas nacionales de este Gobierno.

Otras decisiones similares

Esta decisión del Gobierno también camina en consonancia con otras medidas que buscan reducir los gastos innecesarios, frente a los efectos económicos que ha dejado la pandemia del COVID-19. En octubre pasado, el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió una resolución en la que exhortaba a las instituciones a abstenerse de comprar bonos, canastas y artículos navideños en el 2020, "como forma de mitigar los efectos presupuestarios".

Para que se tenga una idea del ahorro que implica no gastar con motivo de Navidad, en 2018 las instituciones adjudicaron unos 42 millones de pesos en 36 procedimientos de canastas de navidad, por montos que iban desde 100,000 a tres millones de pesos.

Otra medida más reciente, fue la anunciada en una rueda de prensa en enero por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, relacionadas al control de gastos sobre viajes de funcionarios al exterior, para lo que se gasta unos RD$1,560 millones

Con esta disposición, los funcionarios que viajen deberán entregar facturas de gastos para su revisión, y reembolsar el restante, una medida que pretende ahorrar hasta 40% de los 1,560 destinados a labores diplomáticas y viáticos. Es decir, el ahorro sería en unos RD$624 millones.

Si se suman estos RD$669.7 millones destinados en productos y útiles n.i.p, más el monto que se espera reducir en las medidas de control tomadas para los funcionarios que viajen al exterior, que se estiman en otros RD$624 millones, estamos hablando de más de RD$1,293.7 millones en ahorros.