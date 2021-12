Organiza tus finanzas personales con 25 consejos para arrancar el 2022

Si eres de esas personas que vives en una situación financiera de sobrevivencia o vulnerabilidad, con un estrés financiero que afecta tu salud física y emocional, con gastos mayores a tus ingresos y no logras pagar tus deudas a tiempo. Que te siente inseguro de no alcanzar tus metas de corto, mediano y largo plazo, que tus ahorros no te permiten vivir más de tres meses, que sabes que tienes deudas porque no supiste administrarte o manejarlas bien. O que tienes un mal historial crediticio y no haces un planificación de tus finanzas, entonces acá te dejo algunos consejos sabios para que desde ya, vayas organizando tus finanzas personales para el año 2022.

Estos simples consejos pueden ayudarte a enderezar tus finanzas, al principio algunas de estas recomendaciones pueden ser difíciles, pero al final del año 2022 te llenaran de satisfacciones porque habrá superado algunas de las situaciones anteriormente planteadas.

1. Empieza Ahorrar. Trata de ahorrar al menos un 10% de tu sueldo en una cuenta de ahorro; hazlo de manera automática. Crea ese hábito de forma permanente, por más bajo que sea tu salario, si decides ahorrar, podrás ahorrar.

2. Haz un presupuesto familiar o en pareja. La mejor manera de organizarte es teniendo un mapa financiero. Una buena hoja de cálculo te ayudara a identificar cuales son gastos innecesarios y así los podrás cortar, ahorrándote un monto de dinero. Elimina esos gastos hormigas que te comen tu presupuesto.

3. Gasta menos de lo que ganas. A pesar de que la mayoría de los dominicanos y dominicanas tienen salarios muy bajo, y quizás de supervivencia, debes organizarse y gastas menos de los que ganas.

4. Construye o mantén un fondo de emergencia. Crea poco a poco un fondo de emergencia que cubra al menos 3 meses de tus necesidades básicas. Coloca ese dinero en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, muchas entidades bancarias ofrecen ese producto de ahorro.

5. Paga tus facturas y tarjetas de crédito a tiempo. Evita pagos adicionales por atrasos, y de paso revisa cuánto dinero estás gastando en tus facturas y tarjetas de crédito.

6. Evita endeudarte en la medida de lo posible. Mejora la calidad de tus deudas, no te endeudes en cosas que no necesites comprar o que no sean imprescindibles, antes de endeudarte preguntante: ¿Esto es verdaderamente necesario para yo vivir o verdaderamente lo necesito?

7. No uses tu tarjeta de crédito para obtener avances de efectivo. Los intereses son un 6.5% por retiro en efectivo en todos los bancos. Mejor usa el crédito diferido a tasa de interés de un 2.5% mensual.

8. Paga todo el balance de tu tarjeta de crédito al final de cada mes. Si dejas de pagar todo el saldo, te expones a altos intereses. Pueden pasar meses o años antes de que pagues todo el saldo si dejas que se acumule.

9. Evita los prestamistas informales. Tienen intereses muy altos o leoninos, son peligrosos. Si necesitas efectivo de emergencia, acude a un banco primero y buscar por una línea de crédito o pide a tu empleador un sueldo por adelantado.

10. Paga las deudas con alto interés antes de ahorrar. Como hablamos antes, el proceso es: fondo de emergencia +pago de deudas+ ahorro. No vale la pena ahorrar al 3% de interés anual cuando debes en las tarjetas de crédito al 60% anual.

11. Establece metas concretas. Tienes que saber cuándo vas a comprar una casa, cuando vas a cambiar el auto, y cuanto piensas gastar en cada uno de ellos. Establece la fecha de la adquisición en lo posible.

12. Protégete de los fraudes en las redes sociales o cibernéticos. Mantén una línea directa con el banco a través de su aplicación móvil, internet banking, o consultando por teléfono tus balances en tus productos bancarios.

13. Pides un aumento de sueldo. ¿Consideras que estas generando más valor para tu empresa que los demás? ¿Tu desempeño es “sobresaliente”? Deberías anotar todos los beneficios que le generas a tu empresa y mostrar con números lo que han ganado, y tu jefe notara que el valor generado no se compara con un aumento de sueldo.

14. Compra un carro usado. Existen muchas marcas que ofrecen garantía de 10 años, así que un auto de dos o tres años de antigüedad todavía tiene rueda y kilómetros para recorrer. Además, el valor del auto ya se encuentra depreciado. Deja el auto nuevo para cuando adquieras seguridad financiera.

15. Trata de deshacerte de las cosas que no utilizas vendiéndolas. Ventas Directas, de garage o Mercado Libre, a través de avisos en tu condominio o página web. Cualquier cosa que puedas vender vale la pena, no importa si haces una ganancia o no, y recuerda que deben ser cosas que no utilizas.

16. Haz tus propias comidas. Si siempre has tenido curiosidad por la cocina, aprende unos cuantos platos suculentos y ponte manos a la obra. Además, comer afuera es siempre muy costoso, y no siempre es placentero (pago de estacionamiento, pago de comidas, propinas, porcentaje de servicio, entre otros).

17. Haz tu casa eficiente. Bombillos de alta eficiencia, aumento de 3 grados en el aire acondicionado, uso de ventiladores o abanicos, desconecta los artículos que no estés usando, entre otros. Las empresas eléctricas ofrecen muchos consejos sobre este tema.

18. Consigue un mejor plan para tu celular. Si tienes tu plan por más de 2 años, existe mucho chance de conseguir uno nuevo que te provea de mejores beneficios. Usa planes económicos, ya en toda parte que vas hay wifi gratis, y nadie usa sus minutos para llamar.

19. Revisa los costos bancarios. Revisa el tarifario de servicios de tu banco, evalúa cuanto te cargan por tener la cuenta con un balance mínimo entre otros cargos. Si te están cobrando en exceso, múdate a un banco que no lo haga, así de simple.

20. Mantén un seguimiento a tus gastos. Al menos por un mes, mantén un lugar donde guardar todos tus gastos. Analízalos, consigue formas de ahorrar en gastos hormigas. Ese café que compro por 100 pesos diarios. Revisa tus prioridades y descarta los gastos innecesarios.

21. Guarda al menos otro 10% de tu salario para tu fondo de retiro. Esto te ayudará a tener el retiro que siempre has soñado.

22. Emprende un negocio nuevo. Existen muchas oportunidades de emprender un negocio nuevo sin necesidad de invertir un gran capital o de endeudarte, utilizas las redes sociales para hacer negocio.

23. Aprende a ahorrar para vacacionar, sin endeudarte. Vivir con un presupuesto y pagar al mismo tiempo tus deudas, no significa que tu no puedas darte las vacaciones que te mereces.

24. Aprende a sacarle el jugo a tus tarjetas de créditos.Utilizas las de menor costos, las que cobre menos intereses por financiamientos, y las que ofrecen mejores beneficios, que te devuelven entre un 2% a un 5% de tus consumos realizados.

25. Aprende a invertir en la bolsa de valores. Los instrumentos que ofrece el mercado de valores pagan mejores tasas de interés que los que pagan los productos bancarios. Sin embargo, algunos tienen riesgos, son de más largo plazo, por lo que son opciones de inversión para cuando ya tengas un buen dinerito ahorrado.

Para más detalles de estos consejos revisas mis artículos de Tu Consultorio Financieroescrito durante todo el año 2021. Ahí podrás encontrar más informaciones de cada uno de estos consejos.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com.do sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento, con la finalidad de que puedan desarrollar las habilidades para realizar elecciones acertadas en sus finanzas y mejorar su nivel de bienestar. Para consultar con el autor puede escribir al correo Jgmartinez20@icloud.com.