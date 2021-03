Ministro Almonte rechaza Pacto Eléctrico sea para beneficio de las élites

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, rechazó este domingo que el Pacto Eléctrico firmado el mes pasado en el Palacio Nacional haya sido concebido para beneficiar a las élites económicas del país, como sostienen algunos críticos.

“Yo he ido a varios programas y he tenido conversaciones con varias personas sobre el Pacto Eléctrico. Algunos dicen que ese pacto es un compromiso del Gobierno con la élite empresarial, o con el sector tal, y que es una afrenta contra el interés nacional. Lo que no ha hecho nadie es tomar el documento y señalar la página que dice sobre esa afrenta”, lamentó el ingeniero Almonte.

Dijo que el buen ejercicio de las críticas consiste en tomar el documento y señalar los puntos y las páginas donde se establezcan los aspectos de que el pacto atenta contra el interés nacional, la economía de la población, la soberanía, la Constitución de la República y el medio ambiente.

“Pero nadie ha hecho ese ejercicio, porque lo que hay que decir es qué punto del documento favorece a las élites en desmedro del interés nacional", insistió el ministro Almonte al responder preguntas de Héctor Herrera Cabral en su programa D´Agenda, por Telesistema, canal 11.

Reconoció que el empresariado que tiene inversiones en el sector eléctrico firmó el pacto porque no le afecta, porque el pacto lo que habla es de transparencia, apertura e inversión de cualquier nacionalidad en la industria, y en una sociedad democrática, de eso es lo que se trata.

Recordó que en los sectores turismo, financiero y telecomunicaciones está la inversión del sector privado y por consiguiente ellos deben beneficiarse de las inversiones que hagan en el marco de la ley.

“En consecuencia, que un pacto se firme y participe el sector empresarial no significa que sea perjudicial para la población, y puede significar que ese sector se desarrolle libremente y tenga sus beneficios”, consideró.

Dijo que otra cosa que se ha dicho, y que no guarda relación con la verdad, es que quienes hoy dirigen el país, cuando eran oposición en el 2019 se negaron a firmar el mismo pacto, y ahora que están en el gobierno lo han rubricado.

“No hay una sola señal ni declaración de que el PRM rechazó firmar porque el contenido del pacto no era válido, al contrario, está escrito que el Partido Revolucionario Moderno rechazó firmar aquella vez porque le faltaban un conjunto de puntos para nosotros imprescindibles para la reforma. Fue por eso”, enfatizó Almonte.

Agregó que ahora como están en el gobierno, y esos puntos les toca aplicarlos a las autoridades, esta gestión los está ejecutando, y por lo tanto no van a abrir una discusión que le puede llevar un año, cuando son puntos del Pacto Eléctrico que le toca al Poder Ejecutivo aplicarlos.