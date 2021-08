Ceara Hatton sobre críticas de préstamos: "hay una pandemia y apenas nos estamos recuperando"

Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ante las críticas del partido opositor por los préstamos tomados por el Gobierno, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, dijo que el problema es que el país no enfrentaba una pandemia, con una caída de ingresos y aumento del gasto.

Consideró que a la medida de que la economía se vaya recuperando, se podrá generar más recursos, además de que se está en proceso de iniciar una reforma fiscal, tanto de gasto, como tributaria.

Los reporteros preguntaron al funcionario sobre las opiniones emitidas el miércoles por el dirigente peledeísta Francisco Domínguez Brito, quien criticó el nivel de endeudamiento en el primer año de gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que supuestamente equivalen a casi la totalidad de los tomados en los 8 años de gobierno de Danilo Medina.

Ceara Hatton dijo que hay que tomar en cuenta que la pandemia de COVID-19 determinó un escenario completamente diferente y hay una relación con la actividad económica y el tema de los préstamos, “o sea, sencillamente una situación nueva donde hay una depresión en el año del 2020 y apenas nos estamos recuperando”.

Indicó que todos los países del mundo han aumentado la deuda, como los Estados Unidos que presentó un déficit de un 15% del producto interno bruto (PIB).

“Teníamos una caída de los ingresos y un aumento del gasto, si queremos realmente mejorar el sistema de salud, si queremos mejorar el sistema de seguridad, si la justicia reclama más recursos, entonces de algún lado tienen que salir”, manifestó.

Calidad del gasto y transparencia

El ministro de Economía dijo que el Gobierno ha estado garantizando la calidad del gasto y permitiendo que toda la población conozca en lo que se está gastando y utilizando recursos económicos de mejor manera posible.

“Podemos mejorar pero lo importante es que los recursos que ese logren captar se gasten bien, que no se usen como clientelismo, que no hayan dispendios, que no haya corrupción, esos son los cambios y eso permite que se puede gastar mucho mejor”, manifestó.

“Lo importante es que los recursos que se logren captar se gasten bien y que no se usen para el clientelismo, que no haya dispendio ni corrupción, esos son los cambios para los cuales estamos trabajando y permitirán que los dominicanos y las dominicanas tengamos una mejor calidad de vida”, expresó Miguel Ceara Hatton .

El miércoles, el aspirante presidencial Domínguez Brito dijo en su cuenta de twitter que cuando el PRM estaba en la oposición fue duro contra el PLD por los préstamos, y que a solo un año de gobierno han tomado 13 mil millones de dólares prestados.

Respuesta de ministro de Hacienda

Ante esta crítica el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, le respondió diciendo que parece olvidar que se está batallando con una pandemia que solo en gastos directos asociados a ella se ha tenido que destinar más de RD$ 189 mil millones.