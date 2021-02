Carlos Pimentel dice precio en licitación de jeringuillas "no fue el más adecuado"

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, consideró que el precio de referencia que se utilizó en el proceso de licitación para la compra de jeringuillas “no fue el más adecuado”.

Dijo que el determinar si hubo o no una sobreevaluación es lo que arrojará la investigación a la cual estará dando seguimiento y apoyando en todas las gestiones que desde el Ministerio Público se esté realizando.

“Lo importante ahora mismo es que el mismo no está en curso, que fue suspendido, que no está adjudicado, que no hay contrato y que los recursos que se pensaron destinar a estas compras no fue utilizado ni gastado”, apuntó.

El contrato para adquisición de las jeringuillas a utilizar en el proceso de vacunación contra el covid-19, contemplaba la compra de unas 25 millones 860 mil, valoradas de manera total en 647 millones de pesos, es decir, a 25 pesos cada una.

Pimentel saludó que no hubo una adjudicación y por ende un gasto, así como la intervención de las autoridades para que se evitara la continuidad del mismo.

Dijo que este proceso demuestra que los sistemas de monitoreo preventivo están funcionando, y recordó que desde la Dirección de Contrataciones Públicas hay varias investigaciones en curso.

Ayer el Ministerio Público informó la investigación al proceso de licitación de las jeringuillas a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)