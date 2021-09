Entrevista

Autopista del Ámbar, el mismo modelo que la de Samaná, con promesa de no repetir el 'peaje sombra'

"Si la autopista del Ámbar no se sostiene y los estudios no dan, nosotros simplemente no ejecutaremos el proyecto, porque no todo proyecto puede se ejecutado por Alianza Público Privada, es una realidad", explicó Sigmund Freund.