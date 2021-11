Auditoría a Punta Catalina costará más de RD$108 millones

Punta Catalina

El Ministerio de Energía y Minas informó la semana pasada que, finalmente, una compañía se alzaba con la adjudicación de una auditoría técnico-forense de la construcción y funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta catalina. Y esto luego de intentos fallidospara lograr que una empresa cumpliera con los requisitos técnicos y de oferta económica, para realizar esta encomienda.

La empresa ganadora fue la norteamericana de ingeniería Sargent & Lundy, la cual tiene experiencia de más de 30 años en estudios similares en plantas de Estados Unidos, Asia, Australia y países de América Latina, como Chile.

Para la contratación de la “Auditoría técnica de la construcción y funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) declaró el 4 de junio pasado, la disposición de un fondo de US$3,600,000, que calculados a la tasa de RD$57 pesos, equivale a RD$205,200,000.

A la convocatoria, abierta desde 4 de junio al 30 de julio, respondieron tres compañías: la brasileña Concremat Engenharia e Tecnología SA, la compañía Energy Expert Now, con sede en Juan Dolio, y la empresa estadounidense Sargent & Lundy LLC. De estas tres, Concremat Engenharina e Tecnología SA y Energy Expert Now no cumplieron algunos aspectos técnicos del pliego de condiciones, por lo tanto fueron rechazadas.

De acuerdo a la documentación del proceso de licitación internacional CDEEE-CCC-LPI-2021-0002 disponible en el portal transaccional de Contrataciones Públicas, Sargent & Lundy fue la única de las empresas participantes que cumplió con estos requisitos y presentó una oferta económica de 1,906,234 dólares, lo que equivale a un monto en pesos de RD$108,655,338, calculados a RD$57 por US$1.

Si se toma como referencia que la declaratoria de fondos de la CDEEE para realizar esta auditoría fue de US$3.6 millones, la empresa Sargent & Lundy terminó ofertando el servicio por un valor mucho menor de lo dispuso destinar la CDEEE para este servicio.

La compañía Sargent & Lundy recibió el 19 de agosto pasado la notificación de que su oferta en la licitación internacional CDEEE-CCC-LPI-2021-0002 había sido aceptada por la CDEEE y fue el pasado 11 de septiembre cuando el Ministerio de Energía y Minas informó que ya la firma adjudicada había iniciado esa misma semana la auditoría.

Al dar a conocer la información, el ministro Antonio Almonte recordó que este estudio forma parte del interés del Gobierno dominicano en que sea conocido que la construcción y diseño de la Central se realizó de acuerdo con las prácticas, protocolos y estándares de la ingeniería eléctrica