Onda tropical y vaguada provocando aguaceros; temperaturas seguirán calurosas

Oficina Nacional de Meteorología (Onamet). EL Nacional/ Jorge Gonzalez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para el día de hoy, la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé un ligero incremento de la humedad e inestabilidad sobre el área de pronósticos local, debido al paso de una onda tropical y a los efectos de una vaguada.

Por estas condiciones, explicó el organismo en su boletín sabatino, se producirán nublados al final de la tarde con aguaceros moderados localmente, tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre las regiones: noroeste, nordeste, el litoral costero Caribeño, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Para este domingo, señaló la institución, la onda tropical se alejará del área, y simultáneamente el ingreso de una masa de aire con reducida humedad y con mayor contenido de polvo sahariano estará reduciendo las precipitaciones sobre el país.

Sin embargo, agregó la entidad, una vaguada en los niveles medios de la tropósfera y los efectos locales, estarán generando en horas de la tarde chubascos aislados y tronadas distanciadas hacia las vertientes: suroeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Mientras que las temperaturas se mantendrán calurosas debido a la época del año y el viento cálido del este/sureste, por lo que Onamet recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición al sol por periodos prolongados desde las 11:00 de la mañana hasta las 05:00 de la tarde.

El Gran Santo Domingo tendrá una temperatura máxima entre 31º C y 33º C, y la mínima entre 24º C y 26º C.

Sobre el huracán Larry, la institución informó que ya es categoría 3 y se ubica a unos 1,800 kilómetros al este de las islas de Sotavento, además de que posee vientos máximos sostenidos de 185 kph y se mueve al oeste/noroeste a 26 km/h. Onamet dijo que vigila la evolución y desarrollo de este sistema.

Asimismo, indicó que un área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una vaguada al sureste de la península de Yucatán, presenta una probabilidad baja (0%), para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas