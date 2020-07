Pirueta imposible de la múltiple medallista olímpica Simone Biles

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La gimnasta estadounidense Simone Biles efectuó una pirueta que, según dijo, no realizaba hace 10 años: "No había hecho un doble salto desde que tenía 13. Aquí vamos…", fue el mensaje de la múltiple medallista olímpica, hoy de 23 años, sobre una una pirueta que fue más allá de eso.

Lo publicó en su cuenta de Twitter junto a un video donde se aprecia su movimiento con dos saltos mortales a los que la ganadora de 19 títulos mundiales le sumó otros dos giros en el aire.

haven’t done a double tuck since I was probably 13 - here you go pic.twitter.com/B93QP4ALHc

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 14, 2020