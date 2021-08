Lo que le dijo Luisito Pie a Zacarias Bonnat sobre los ataques racistas

SANTO DOMINGO, República Dominicana'. La conversación se dio hace algunos años entre Luisito Pie, ganador de una medalla de bronce en la categoría 58 kilogramos de Taekwondo de los Juegos Olímpicos, Río de Janeiro 2016, y Zacarias Bonnat, ahora ganador de la medalla de plata en halterofilia para la República Dominicana, en los Juegos de Tokio 2021.

Zacarias preguntó a Luisito Pie: "Hermano, ¿Cómo manejas los comentarios racistas y discriminatorios?".

La pregunta tiene lógica sobre la base del origen de ambos. Bonnat es dominicano de padres inmigrantes haitianos; creció en un batey de Bayaguana, municipio de Monte Plata. Luisito Pie también es de Bayaguana y tiene una historia similar sobre la procedencia de su padre.

Le respondí, cuenta Luisito Pie: "al principio me afectaron mucho, pero luego entendí que el pensamiento errado de unos cuantos no me puede alejar del amor de muchos".

"Zacarías Bonnat sabe que el pueblo dominicano lo ama, así como nunca lo he dudado y no lo dudaré, él tampoco lo duda y nunca lo dudará", agregó el atleta de Taekwondo.

Con el triunfo de Zacarias Bonnat, el país se alzó con la primera medalla lograda en levantamiento de pesas en la historia. Y por allá por el 2016 cuando ganó Luisito Pie fue la única medalla que vino desde las Olimpiadas, en el 2016.