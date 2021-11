Djokovic se hace el misterioso con su obligación de vacunarse

Los actuales campeones del Abierto de Australia/Foto de @AustralianOpen

El serbio Srdjan Djokovic, padre del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, ha advertido de que su hijo posiblemente no jugará el Abierto de Australia, previsto para enero, ya que no quiere revelar si ha cumplido con su responsabilidad de vacunarse contra la COVID.

"El lo quisiera (jugar en Australia) con todo su corazón, porque es deportista. Nosotros también lo quisiéramos. Pero bajo estos chantajes y condiciones posiblemente no lo hará", declaró el padre del tenista a la televisión serbia Prva TV.

"Yo no lo haría. Y él es mi hijo, pues la conclusión se puede deducir", indicó en la entrevista difundida el domingo.

Para participar en el Abierto de Australia se exige a los tenistas un certificado de vacunación, según ha confirmado recientemente Craig Tiley, director del torneo.

Tiley precisó que las autoridades del estado de Victoria, donde se celebra la competición, anunciaron la obligatoriedad de la vacuna y así se le comunicó a los jugadores.

Djokovic, vigente campeón de Grand Slam que ha ganado en nueve ocasiones, ha declinado hasta ahora revelar si se ha vacunado o no contra el coronavirus y ha dejado claro que tampoco quiere dar a conocer el estado de su eventual inmunización. Se hace el misterioso.

El padre del jugador serbio defendió lo que considera el derecho de "cada cual", y por tanto de su hijo, de decidir si se vacuna o no, y de mantener la privacidad de las decisiones que afectan a su salud.

Al mismo tiempo, aseguró que él mismo no sabe si su hijo se ha vacunado o no.

"Es su derecho exclusivo. Si él lo dirá en público, no sé, creo que no. Y yo incluso si conociera su decisión no la compartiría. Porque él tiene el derecho de decidir como él quiere", insistió.

Sobre una posibilidad, ya teórica, de cuarentena de 14 días en Australia como condición para participar en el torneo, declaró que es demasiado duro pasar ese tiempo "en el cuarto del hotel sin poder salir", ya que luego no se puede jugar a buen nivel.

De ganar en el próximo Abierto de Australia, el primer Grand Slam de año, Djokovic podría superar con 21 títulos al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer.

La privacidad de decisiones individuales de salud ha sido puesta en segundo plano por otros grandes deportistas que públicamente ayudan a la sanidad colectiva revelando que se han vacunado para contribuir así a que la pandemia del coronavirus no aumente sus víctimas mortales gracias a esta inmunización lograda por la ciencia médica.

Disfruta de las noticias deportivas de República Dominicana con el Diario RÉCORD