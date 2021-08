Un equipo que sepa trabajar, no un equipo que “sepan” trabajar

Santo Domingo.- Los sustantivos colectivos como equipo, población, mayoría, minoría, grupo, entre otros, concuerdan con el verbo en singular, aunque expresen una idea de pluralidad, recuerda Fundéu Guzmán Ariza.

No obstante, es frecuente encontrar en los medios de comunicación frases en las que no se sigue esta pauta gramatical, como se muestra en estos ejemplos: “La razón constriñe a esta honorable comisión a elegir un equipo que sepan trazar las líneas estratégicas”, “La población no cumplen con sus obligaciones fiscales”, “La mayoría calificada son de 22” o “Este grupo no es grande, pero cuando embisten contra una víctima…”.

Como indica la “Nueva gramática de la lengua española”, los sustantivos colectivos, que designan en singular un conjunto de seres u objetos similares, concuerdan con el verbo en singular, a pesar de que por su significado aluden a una pluralidad de componentes.

Así pues, en los ejemplos citados habría sido preferible escribir lo siguiente: “La razón constriñe a esta honorable comisión a elegir un equipo que sepa trazar las líneas estratégicas”, “La población no cumple con sus obligaciones fiscales”, “La mayoría calificada es de 22” y “Este grupo no es grande, pero cuando embiste contra una víctima…”.

