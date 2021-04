Otra razón (A la memoria de mi madre)

Siento un dolor en mi alma desde el día en que te fuiste; un vacío muy profundo por no alcanzar a entender tu inexplicable final.

No sé si vivir o morir con el marcado recuerdo de tu existencia, de la historia que construyó tu férrea y amable personalidad; sin la silueta de tu agradable sonrisa.

Vivo con el recuerdo de tu presencia, de la última vez que mis oscuros y ovalados dispositivos ópticos miraron los tuyos, mientras presentías rendida en tu lecho el final maldito de tus días.

No tuve el valor de afrontar esa cruel realidad; me faltaron las fuerzas para decirte en vida: "Mamá, descansa en paz".

Aún me afecta la impotencia junto a los decibeles de tu voz; me resuena estentórea, mientras angustiada ante el dolor, tus labios me gritaban: "Ayúdame, Gerardo".

Oh, mamá, no hallé en mi ser el poder de ayudarte a andar, ni en mi mente, ni en la ciencia, ni en la nada... Había llegado el final de tus días, mientras aún mi mente reclama sin sentido otra razón, más allá de tu deceso.