«Como si todo estuviera normal», no «como si todo está normal»

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La secuencia como si va seguida de un verbo en modo subjuntivo cuando introduce una oración subordinada con sentido hipotético o irreal.

Sin embargo, en los medios de comunicación dominicanos es muy frecuente el empleo de formas verbales incorrectas en frases como estas: «Todo el esfuerzo que se ha realizado se puede perder si de manera apresurada queremos entrar en una etapa como si todo está resuelto», «Cuando a diario abrimos los periódicos […], los escándalos de corrupción […] inducen a pensar y actuar como si todo está perdido», «Se exhiben rostros y cuerpos… como si todo está normal» o «Es un gran peligro seguir como si todo está bien».

En oraciones comparativas el adverbio relativo como seguido de las conjunciones si o que ‘indica que el contenido de la subordinada es hipotético, aparente o supuesto’. La Nueva gramática de la lengua española explica que cuando la subordinada va introducida por como si, lo normal es que se use el subjuntivo: como si fuera a llover, como si no hubiera dormido, como si todo estuviese normal, no como si va a llover, como si no ha dormido ni como si todo está normal.

Por tanto, en los ejemplos citados lo adecuado habría sido escribir «Todo el esfuerzo que se ha realizado se puede perder si de manera apresurada queremos pasar a otra etapa como si todo estuviera resuelto», «Cuando a diario abrimos los periódicos […], los escándalos de corrupción […] inducen a pensar y actuar como si todo estuviese perdido», «Se exhiben rostros y cuerpos… como si todo estuviera normal» y «Es un gran peligro seguir como si todo estuviera bien».

Fundéu Guzmán Ariza es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza