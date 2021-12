Lo mejor del cine dominicano en 2021 y lo que viene en 2022?

Freddy. Película sobre la vida de Freddy Beras Goico.

El cine dominicanoen 2021, tuvo 20 largometrajes estrenados, de los cuales 18 fueron de ficción y dos documentales) conformando en calidad la mejor oferta anual que ha ofrecido el talento cinematográfico nacional artístico y técnico.

Hasta este año, habíamos tenido dos, tres, cuatro películas de alta calidad. Ahora no fue así. Fue de tanta calidad que el XI Festival de Cine Fine Arts en Novo Centro, (del 16 al 22 de septiembre de 2021), cuya cartelera fue exclusivamente de once títulos dominicanos de alta calidad, en una apuesta arriesgada de sus organizadores (Caribbean Cinemas), resultando un éxito de asistencia y calidad como cine, derrotando, con largas filas, el establecido criterio prejuiciado : “ Yo no veo cine dominicano”.

Lista 10 de lo mejor de 2021

(Selección Personal de J. R. Sosa)

Ficción:

Candela (Andrés Farías)

Hotel Copelia (José María Cabral)

Liborio (Nino Martínez Sosa)

El blanco (Alejandro Andújar)

Motel (Producción Alan Nadal Piantini & La casita de producciones. Directores: Gustavo López, Johanné Gómez, Amelia del Mar Hernández, Ernesto Alemany, Francisco Valdéz, Luichy Guzmán, Daniel Aurelio, Valeria Valentina, Ico Abreu, Diego Muziak, Emmanuel Galán & Ramón Monsanto, Adrian Pucheu y Alan Nadal Piantini.

La boya (David Maler)

Sol en el Agua (Francisco Valdez)

Más que el Agua (Amauris Pérez)

La vida de los reyes (Frank Perozo)

El naturalista isleño (Eladio Fernández &Freddy Ginebra Jr.)

Presidentes Dominicanos en la Historia 1844 -1966. (Euri Cabral&Zinayda Rodríguez)

No incluimos, por no haberlas visto:

La Fiera y la Fiesta (Laura Amelia Guzmán & Israel Cárdenas)

La rasante (Hans García)

Sin aliento (Ettore D’Alessandro)

Carta Blanca (Pedro Urrutia)

De estas, por la trayectoria de los dos directores y productores (Guzmán & Cárdenas) por La Fiera y la fiesta, debe ser una de las favoritas de las selecciones institucionales del mejor cine (Acroarte, Adopresci, Academia Dominicana del Cine y Adopae – si esta ultima se decide a incursionar en 2022 en evaluación de cine).

DGCINE auspició 99 producciones. Se tuvieron 20 estrenos del cine dominicano en 2021, Para 2022, hay al menos 56 producciones en camino Compartir

DGCINE

La directora general de la DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva, afirma:

“Este ha sido un año extraordinario y los resultados están ahí. Las producciones nacionales, que actualmente se están rodando, han inyectado a la economía más de 500 millones de pesos y las producciones internacionales unos 2 mil millones de pesos. Esto nos ha brindado grandes oportunidades para la generación de empleos y la dinamización de sectores como, el hotelero, alimentos y bebidas, transporte, construcción, entre otros”.

La directora del organismo regulador del desarrollo de la industria fílmica nacional agrega que en 2021: “Hemos tenido unos 20 estrenos en nuestras salas de cine, 99 proyectos rodados en nuestro país, casi 2 mil personas registradas en SIRECINE, y la participación en numerosos mercados y festivales a nivel internacional de producciones cinematográficas dominicanas, pone en alto a República Dominicana ante el mundo”.

De cara al 2022

Tras una búsqueda entre productores, directores, estudios, distribuidores/exhibidores (Caribbean Cinemas), se da como resultado que para 2022 hay mucho cine: 56 producciones fílmicas, 40 de ficción y 12 documentales. Lo que viene es una oleada nueva, con características muy singulares incluyendo dos películas animadas, una cantidad Es mucho cine.

Proyectos que resaltan por sus características:

Olivia y las nubes. Animación. (Tomás Pichardo Espaillat). Productora: Antares cine y animación. Puede que se trate del proyecto que haga retomar la ruta de la animación como género del cine local, luego de que llegará a pantallas Tres al Rescate, estrenada el 6 de enero de 2011, con la dirección de los hermanos Luis y Jorge Morillo.

(Tomás Pichardo Espaillat). Productora: Antares cine y animación. Puede que se trate del proyecto que haga retomar la ruta de la animación como género del cine local, luego de que llegará a pantallas Tres al Rescate, estrenada el 6 de enero de 2011, con la dirección de los hermanos Luis y Jorge Morillo. La Hembrita (Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (2021). No se conoce mucho, pero conociendo la calidad de esta pareja cinematográfica y real, hay que tener altas las expectativas.

(Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (2021). No se conoce mucho, pero conociendo la calidad de esta pareja cinematográfica y real, hay que tener altas las expectativas. Vals de Santo Domingo . Documental, (Tatiana Fernández Geara) Productora:Cine Carmelita, Guasábara Cine. Productor: Fernando Santos Díaz. Sinopsis breve: los prejuicios contra tres jovencitos estudiantes de ballet.

. Documental, (Tatiana Fernández Geara) Productora:Cine Carmelita, Guasábara Cine. Productor: Fernando Santos Díaz. Sinopsis breve: los prejuicios contra tres jovencitos estudiantes de ballet. El Capitán avispa (Jean Luis Guerra/producción de Juan Luis Guerra y con las voces de destacados artistas latinoamericanos). Pinta ser el gran proyecto para poner al país en el mapa de las animaciones iberoamericanas, para llevar, conociendo la capacidad de exigencia estética del fundador de 4:40 el país a un puesto competitivo en esa expresión cinematográfica. No hay sinopsis disponible, pero es muy probable que se trate de una cinta de valores familiares, sobre el eje cristiano.

(Jean Luis Guerra/producción de Juan Luis Guerra y con las voces de destacados artistas latinoamericanos). Pinta ser el gran proyecto para poner al país en el mapa de las animaciones iberoamericanas, para llevar, conociendo la capacidad de exigencia estética del fundador de 4:40 el país a un puesto competitivo en esa expresión cinematográfica. No hay sinopsis disponible, pero es muy probable que se trate de una cinta de valores familiares, sobre el eje cristiano. Tumbao y Quemao. Nuevo documental de José María Cabral sobre la deforestación nada menos que dentro de los parques nacionales. Este director saca tiempo para dirigir varios proyectos de cine, todos de trascendencia y tiene criterio para dar en la diana. Pero no solo eso: lo hace con un sentido de compromiso social que lo fue definiendo desde sus inicios. Es creativo. Certero. Técnicamente bien formado y con una trayectoria que lo presenta como uno de los mejores directores

Nuevo documental de José María Cabral sobre la deforestación nada menos que dentro de los parques nacionales. Este director saca tiempo para dirigir varios proyectos de cine, todos de trascendencia y tiene criterio para dar en la diana. Pero no solo eso: lo hace con un sentido de compromiso social que lo fue definiendo desde sus inicios. Es creativo. Certero. Técnicamente bien formado y con una trayectoria que lo presenta como uno de los mejores directores Pepe. Ficción . Nelson Carlo de los Santos. Se dice que es su proyecto más ambicioso e internacional. El director de la multipremiada Cocote , (la mejor producción dominicana de todos los tiempos, según el premio de la Asociación de Prensa y Crítica Cinematográfica 2020). Se sabe que se trata de un giro estético del director, quien piensa sorprender a público y crítica. Pero probablemente no lo tendremos hasta 2023, luego de pasar por los festivales. Se dice que es su proyecto más ambicioso e internacional del director de Cocote. No se cansa de sorprender con su talentosa creatividad.

Ficción Nelson Carlo de los Santos. Se dice que es su proyecto más ambicioso e internacional. El director de la multipremiada , (la mejor producción dominicana de todos los tiempos, según el premio de la Asociación de Prensa y Crítica Cinematográfica 2020). Se sabe que se trata de un giro estético del director, quien piensa sorprender a público y crítica. Pero probablemente no lo tendremos hasta 2023, luego de pasar por los festivales. Se dice que es su proyecto más ambicioso e internacional del director de Cocote. No se cansa de sorprender con su talentosa creatividad. "Una Película Sobre Parejas". Drama, comedia (Natalia Cabral, Oriol Estrada) Productores: Oriol Estrada, Pablo Mustonen, Natalia Cabral. Sinopsis: Natalia y Oriol entrevistan a numerosas parejas, siempre queriendo saber cómo se llevan y cuáles son sus problemas más habituales. Pero a medida que avanza el rodaje, las heridas de su propia relación comienzan a abrirse, las peleas y las dudas parecen no tener solución. Pero acabar la película será su oportunidad para reformular su amor entre ellos y su amor por el cine.

Drama, comedia (Natalia Cabral, Oriol Estrada) Productores: Oriol Estrada, Pablo Mustonen, Natalia Cabral. Sinopsis: Natalia y Oriol entrevistan a numerosas parejas, siempre queriendo saber cómo se llevan y cuáles son sus problemas más habituales. Pero a medida que avanza el rodaje, las heridas de su propia relación comienzan a abrirse, las peleas y las dudas parecen no tener solución. Pero acabar la película será su oportunidad para reformular su amor entre ellos y su amor por el cine. El naturalista isleño. Documental ambiental . (Eladio Fernández y Freddy Ginebra Jr. El mejor documental ambiental que hemos visto hasta ahora en los últimos años. Tuvo una premiere en Palacio del Cine pero no una exhibición comercial. Volverá a ser puesta en premiere en Palacio el Cine y en espacios culturales (como el Centro Cultural Banreservas) y otros.

Documental ambiental (Eladio Fernández y Freddy Ginebra Jr. El mejor documental ambiental que hemos visto hasta ahora en los últimos años. Tuvo una premiere en Palacio del Cine pero no una exhibición comercial. Volverá a ser puesta en premiere en Palacio el Cine y en espacios culturales (como el Centro Cultural Banreservas) y otros. Bachata . Documental. Productores: Rafael Taveras y Alfonso Vasquez Familia. La historia de este ritmo nacional popular contada por sus protagonistas

. Sanky Panky 4 . Comedia. (Elías Acosta) Productores: Franklin Romero y Rafael Taveras. La esperanza en que no se repita el fiasco de Sanky Panky 3 y se retome la gracia y el encanto de la que inolvidablemente dirigió al principio José Enrique Pintor.

. Comedia. (Elías Acosta) Productores: Franklin Romero y Rafael Taveras. La esperanza en que no se repita el fiasco de Sanky Panky 3 y se retome la gracia y el encanto de la que inolvidablemente dirigió al principio José Enrique Pintor. Perejil. Drama histórico (José María Cabral) Idioma: Español / Creole Haitiano productora: Lantica Media, Tabula Rasa Films Producida por Rafael Elías Muñoz. Sinopsis: 1937. Frontera entre RD y Haití. Las casas vecinas empiezan a arder en llamas — ha iniciado el “corte” de los haitianos ordenado por Trujillo. Para su director, este es uno de los proyectos cinematográficos de mayor compromiso social con la realidad, desde la ficción.

Drama histórico Idioma: Español / Creole Haitiano productora: Lantica Media, Tabula Rasa Films Producida por Rafael Elías Muñoz. Sinopsis: 1937. Frontera entre RD y Haití. Las casas vecinas empiezan a arder en llamas — ha iniciado el “corte” de los haitianos ordenado por Trujillo. Para su director, este es uno de los proyectos cinematográficos de mayor compromiso social con la realidad, desde la ficción. Juego de hombres. Drama deportivo (Ángel Muniz) Estudio Quitasueño. Cuenta lo que puede ocurrir cuando en un juego tan machista como el béisbol, aparece un profesional de sexualidad alternativa a la tradicional. El director es fundacional del cine dominicano por su creatividad y los modelos y precedencias que ha establecido, desde que diseño la inolvidable campana de mercadeo de su primer proyecto Nueva Yol, hasta la creación del estudio de cine Quitasueño. No es dado a dar declaraciones ni reibir homenajes.

Drama deportivo (Ángel Muniz) Estudio Quitasueño. Cuenta lo que puede ocurrir cuando en un juego tan machista como el béisbol, aparece un profesional de sexualidad alternativa a la tradicional. El director es fundacional del cine dominicano por su creatividad y los modelos y precedencias que ha establecido, desde que diseño la inolvidable campana de mercadeo de su primer proyecto Nueva Yol, hasta la creación del estudio de cine Quitasueño. No es dado a dar declaraciones ni reibir homenajes. Rafaela. Ficción. (Tito Rodríguez) . T hriller de venganza protagonizado por Judith Rodríguez;Selección oficial del Festival Internacional de Cine de La India en Goa y mejor película en el primer lugar del Festival Internacional de Cine de Panamá.

Ficción. hriller de venganza protagonizado por Judith Rodríguez;Selección oficial del Festival Internacional de Cine de La India en Goa y mejor película en el primer lugar del Festival Internacional de Cine de Panamá. Carajita . Ficción. (Silvina Schnicer y Ulises Porra). Producida por las dominicanas Ulla Prida y Alexandra Guerrero. Ganó mención especial en el Festival de cine de San Sebastián 2021.

. Ficción. (Silvina Schnicer y Ulises Porra). Producida por las dominicanas Ulla Prida y Alexandra Guerrero. Ganó mención especial en el Festival de cine de San Sebastián 2021. Motel . Drama, (Alan Nadal, productor/11 once directores jóvenes). Estrenado en el XI Festival de Cine Fine Arts, se trata de un multiproyecto autoral de doce jóvenes directores a los que se les dio una locación, una cámara, las facilidades de rodaje y post para filmar doce historias breves. El concepto de Alan Nadal es un aporte novedoso y creativo para nuestro cine con sentido colectivo del trabajo de dirección y una iniciativa plausible de La Casita de Producciones. Motel tuvo un estreno relativo en el Festival Fine Arts, pero no tuvo tiempo para considerarse como proyecto comercialmente proyectado.

. El Cocoro del Futuro. Documental. (Co Dirección y edición: Juan José Cid)Inusual por tocar un tema socialmente invisible, expone la situación de los artistas gay dominicanos en los años 80 's por medio del emblemático grupo Creadores de Imágenes.

Documental. (Co Dirección y edición: Juan José Cid)Inusual por tocar un tema socialmente invisible, expone la situación de los artistas gay dominicanos en los años 80 's por medio del emblemático grupo Creadores de Imágenes. Lío de familia. Comedia. Serie (José Enrique Pintor), proyecto de Caribbean Cinemas para plataformas digitales de exhibición, probablemente para Pantaya.

Comedia. Serie (José Enrique Pintor), proyecto de Caribbean Cinemas para plataformas digitales de exhibición, probablemente para Pantaya. Rango de honor. Drama. (Carlos Salcedo/ Guión, Eudi Cordero) basado en el libro inédito «La tercera frontera», del periodista José P. Monegro. Elenco: Jalsen Santana y Manolo Ozuna, acompañados como actores principales a Antony Álvarez, Liza Blanco, René Castillo y Angeline Monegro, Bernardita García, Jhoel López, Liondy Ozoria, Mabel Henríquez, entre otros. El guión es de Eudys Cordero.

(Carlos Salcedo/ Guión, Eudi Cordero) basado en el libro inédito «La tercera frontera», del periodista José P. Monegro. Elenco: Jalsen Santana y Manolo Ozuna, acompañados como actores principales a Antony Álvarez, Liza Blanco, René Castillo y Angeline Monegro, Bernardita García, Jhoel López, Liondy Ozoria, Mabel Henríquez, entre otros. El guión es de Eudys Cordero. El Plan (Robert Cornelio) Es un ejercicio de cine profesional con sentido marcadamente provincial. Se rodó en La Vega y es una ficción en la que se ha empeñado Cornelio como gestor del cine dominicano.

(Robert Cornelio) Es un ejercicio de cine profesional con sentido marcadamente provincial. Se rodó en La Vega y es una ficción en la que se ha empeñado Cornelio como gestor del cine dominicano. El Brujo.(Archie López) Película familiar, que celebra la belleza, la alegría y los valores campesinos, marca indudable de nuestro país. La historia reflexiona sobre cómo el miedo puede llevarnos a cometer errores y cómo, siempre, podemos encontrar la oportunidad de reivindicarnos.

Proyectos por estudios:

La Nave: Tiene una parrilla en que resaltan los documentales independientes.

Vals de Santo Domingo . Documental, (Tatiana Fernández Geara)

. Documental, (Tatiana Fernández Geara) D’Sory . Documental (Marie Jiménez)Productora: Cine Carmelita, Guasábara Cine. Productor. Fernando Santos Díaz. Sinopsis breve: Las aventuras y desventuras de la inmigrante peluquera dominicana Sory, en destino residencial a España.

. Documental (Marie Jiménez)Productora: Cine Carmelita, Guasábara Cine. Productor. Fernando Santos Díaz. Sinopsis breve: Las aventuras y desventuras de la inmigrante peluquera dominicana Sory, en destino residencial a España. El Fotógrafo de la 40. Documental (Dirección:Erika Santelises y Orlando Barría) Productora: Cine Carmelita, Guasábara Cine. Productor. Fernando Santos Díaz. Sinopsis corta: Pedro Aníbal Fuentes Berg, laboró como fotógrafo de la Dirección de Migración de la dictadura de Rafael L. Trujillo. Su trabajo lo llevó a atestiguar en primera persona la brutalidad del régimen.

(Dirección:Erika Santelises y Orlando Barría) Productora: Cine Carmelita, Guasábara Cine. Productor. Fernando Santos Díaz. Sinopsis corta: Pedro Aníbal Fuentes Berg, laboró como fotógrafo de la Dirección de Migración de la dictadura de Rafael L. Trujillo. Su trabajo lo llevó a atestiguar en primera persona la brutalidad del régimen. Olivia y las Nubes. Largometraje de Animación. (Tomás Pichardo Espaillat). Productora:Antares cine y animación. Fernando Santos Díaz, Amelia del Mar Hernández.

Largometraje de Animación. (Tomás Pichardo Espaillat). Productora:Antares cine y animación. Fernando Santos Díaz, Amelia del Mar Hernández. Congo Pa’ Casimiro. (Boynayel Mota). Productora: Yohima. Sinopsis corta: vida y obra de Casimiro Minier ex capitán de la tradición de los congos de Villa Mella y maestro artesano de los instrumentos musicales de los congos.

(Boynayel Mota). Productora: Yohima. Sinopsis corta: vida y obra de Casimiro Minier ex capitán de la tradición de los congos de Villa Mella y maestro artesano de los instrumentos musicales de los congos. Buscando a Liborio . Documental (Nino Martínez Sosa).Productora: Balsie Guanábana Macuto.Productores: Fernando Santos Díaz. Sinopsis corta: Profundiza en las raíces historia de Olivorio Mateo y del movimiento mesiánico que generó.

. Documental (Nino Martínez Sosa).Productora: Balsie Guanábana Macuto.Productores: Fernando Santos Díaz. Sinopsis corta: Profundiza en las raíces historia de Olivorio Mateo y del movimiento mesiánico que generó. The only one. Docu-fiction. (Alex Rodríguez/Guión Miguel Marcos). Productor: Fernando Santos. Sinopsis corta: El pintor y artista Domingo Zapata, viaja a República para pintar el mural más grande del mundo sobre la arena.

Docu-fiction. (Alex Rodríguez/Guión Miguel Marcos). Productor: Fernando Santos. Sinopsis corta: El pintor y artista Domingo Zapata, viaja a República para pintar el mural más grande del mundo sobre la arena. El Método. Ficción. (David Maler) NA

Ficción. (David Maler) NA El unicornio rosado . Ficción (Tabaré Blanchard) ND.

. Ficción (Tabaré Blanchard) ND. La Balada de los Cuervos (Jeremías 17:5) Ficción (Tony Bacigalupe Pérez). Sinopsis corta: Recorre la problemática de la trata de mujeres dominico- haitianas.

Ficción (Tony Bacigalupe Pérez). Sinopsis corta: Recorre la problemática de la trata de mujeres dominico- haitianas. Las Pequeñas Cosas . Ficción. (Yasser Michelén)

. Ficción. (Yasser Michelén) Malos Padres. Ficción (José Ramón Alama) ND

Ficción (José Ramón Alama) ND Me Gusta. Ficción (David Pagán)

Otras películas terminadas o por finalizar:

Aunque sea ver el mar (Pablo Lozano)

(Pablo Lozano) La familia Ficción (Yasser Michelen)

Ficción (Yasser Michelen) Boca chica. Comedia. Producción de SeleneFilms .

Comedia. Producción de SeleneFilms FreddyDrama .(Freddyn Beras Goico).

Caribbean Cinemas/2022

Con fecha de estreno:

Super familia . Comedia. (Roberto Salcedo)

. Comedia. (Roberto Salcedo) La Boya. Drama (David Maler)

Drama (David Maler) Perejil . Drama social étnico. (José María Cabral),

. Drama social étnico. (José María Cabral), Una película sobre parejas (Natalia Cabral y Oriol Estrada)

(Natalia Cabral y Oriol Estrada) La soga 2 . Ficción. Triller. (Manny Pérez)

. Ficción. Triller. (Manny Pérez) El país de las últimas cosas. Ficción . (Alejandro Chomsky)

Ficción (Alejandro Chomsky) Papa de busca . Comedia romántica. (Tito Rodríguez) ND

. Comedia romántica. (Tito Rodríguez) ND El Método . Ficción. ((David Maler)

. Ficción. ((David Maler) Motel . Drama, (Alan Nadal, productor/11 once directores jóvenes)

. Drama, (Alan Nadal, productor/11 once directores jóvenes) Flow calle . Ficción (Frank Perozo)

. Ficción (Frank Perozo) Desaparecidos. Primer drama de (Roberto Ángel Salcedo). Hay expectativas sobre este proyecto.

Primer drama de (Roberto Ángel Salcedo). Hay expectativas sobre este proyecto. El Vals de Santo Domingo . Documental. (Tatiana Geara/Fernando Santos, productor)

. Documental. (Tatiana Geara/Fernando Santos, productor) Teacher Mechy ND

ND Buscando novio a mamá (Roberto Ángel Salcedo, comedia)

(Roberto Ángel Salcedo, comedia) A tiro limpio (Jean Luis Guerra, thriller, acción).

(Jean Luis Guerra, thriller, acción). Casa llena

Estudio post producción Pulpo

Director: (Marlon Soto). Productora: Tatiana Calcaño

Juego De Hombres. (Ángel Muñiz).Productora: Tatiana Calcaño

(Ronni Castillo). Productora: Tatiana Calcaño.

Escombros (Francisco Vargas).Productor: Jalsen Santana

La Broma De La Justicia. (Jassel González) Productora: Sara Morbidi.

Lo Que Se Hereda.(Victoria Linares Villegas)Productores: Guillermo Zouain & Wendy Muñiz

Milvio: El Ojo De La República. Documental. (Milbert Pérez, director & Productor:

Estudios Lantica

Ha rodado para tener en 2022

En el País de las últimas cosas . (Alejandro Chomsky)

. (Alejandro Chomsky) Perejil. (José María Cabral)

(José María Cabral) La Encomienda (Pablo Giorgelli).

(Pablo Giorgelli). Croma Kid (Pablo Chea) (2020)

(Pablo Chea) (2020) Cuarentena (David Maller (2020)

(David Maller (2020) La Hembrita (Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (2021)

(Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (2021) Aire.Ficción (Leticia Tonos)

Estudio La Aldea (Francisco -El Indio- Disla)

Carlota, la más barrial. Comedia (Joel Morel). Elenco: Karrasaf Sánchez, Fausto Mata, Daniel Luciano

Comedia (Joel Morel). Elenco: Karrasaf Sánchez, Fausto Mata, Daniel Luciano Danny 45. Drama social. (Ramon Candelario)

Juan Basanta informa que tiene:

Ain’t FácilFicción. (Juan Basanta)

Documentales 2022

Dossier de Ausencias (Alfonso Quiñones)

(Alfonso Quiñones) Rio Yaque , (Boynayel Mota).

, (Boynayel Mota). El Naturalista Isleño, Eladio Fernández

Eladio Fernández El Cocoro del Futuro. Documental Editor: Juan José Cid

Documental Editor: Juan José Cid El fotógrafo de la 40 , (Erika Santelices, Orlando Barria/Fernando Santos)

, (Erika Santelices, Orlando Barria/Fernando Santos) Orgullo de Quisqueya . Serie documental (Jessica Hasbun y Kelvin Liria)

. Serie documental (Jessica Hasbun y Kelvin Liria) Cuentos del azúcar y trigo (Antropología de los alimentos). Pareciera documental, ND.

(Antropología de los alimentos). Pareciera documental, ND. 100 años en movimiento. Pareciera documental, ND.

Pareciera documental, ND. República de la pelota . Pareciera documental, sobre el béisbol dominicano. ND.

. Pareciera documental, sobre el béisbol dominicano. ND. República de la pelota II. Pareciera documental, ND.

Pareciera documental, ND. Beltré , camino a Cooperstown. Pareciera un documental biopic. ND.

, camino a Cooperstown. Pareciera un documental biopic. ND. Joseito Mateo . Producción Alfonso Quiñones

. Producción Alfonso Quiñones Congo Pa’ Casimiro. (Dirección y guión:Boynayel Mota).

(Dirección y guión:Boynayel Mota). Buscando a Liborio (Nino Martínez Sosa)

DGCINE:

Relación parcial de proyectos rodados en 2021:

(Actualizado hasta el 09 de diciembre 2021)

Los apuntes fuera del título son de J. R. Sosa

La broma de la justicia (ND)

Mundo de las islas imaginadas

20 billones (ND).

Flow Calle (Frank Perozo. Caribbean Cinemas Films);

Cuentos de azúcar y trigo (Antropología de los alimentos) Documental

Paraíso para dos (ND)

100 años en movimiento (ND)

Republica de la pelota I y II (Documental, obviamente deportivo)

Beltré , camino a Cooperstown (Documental, obviamente deportivo)

Desaparecidos. Drama, Productor /director Roberto Ángel Salcedo

La familia (ND)

13 insignias de honor (La tercera frontera)

Cuentos de arroz y maíz. (Documental)

Morena (ND)

La conquista de un recluso (ND)

Música en la ciudad (ND)

La hora de volver ND)

Monstruos (ND)

El laberinto de Julia (ND)

El brujo (ND).

Secretos (Peligro oculto) (ND)

The facitily (ND)

La hembrita

Artesanos: ingenio en las manos. Documental

Ellas nos hablan de cerca (ND)

Butyto (ND)

Humor en los tiempos de Covid. Comedia)

La isla del sabor (ND)

Books and drinks (ND)

Boca Chica. Comedia (ND)

El hombre transformado (ND)

Congo pa Casimiro (Documental)

AIRE. Ficción. Leticia Tonos. Estudios Lantica

Vienes o voy (ND)

Para toda la vida (ND)

El ensayo (RAMONA) (ND)

Dueños del tiempo (ND)

Buscando a Liborio (Documental de Nino Martínez Sosa).

Joseito Mateo .El Rey del Merengue (Documental con guión y producción de Alfonso Quiñones)

Detrás de la tormenta (ND)

Seropositivo (ND).

Fuentes y agradecimiento

Gracias a la colaboración en informes ofrecidos por:

Dirección General de Cine; (Estudios):Lantica (Elías Muñoz Jr);La nave (Tita Hasbun); La Casita de producciones (Alan Nadal Piantini); Pulpo (Alain Muniz);La Aldea (Francisco -El indio- Disla); Caribbean Cinemas; Directores&productores; Rafael Taveras, Elías Acosta, Fernando Santos, Juan Basanta, Archie López, Eladio Fernández, Natalia Cabral y Oriol Estrada, José María Cabral, Robert Cornelio y Rafael Taveras.

Ley y resultados

El artículo 39 de la Ley Nacional de Cine 108-10 que promueve la atracción de producciones extranjeras, es el motor de crecimiento de la industria a largo plazo. El sacrificio fiscal del estado en las películas dominicanas es compensado con creces por la inversión extranjera.

+RD$3.7 millones es la cantidad que manera directa ingresa nuestra economía, y 109 proyectos rodados en el país durante el año 2019. 169 películas dominicanas producidas del año 2010 al 2019.

Fuente: Libro Dominicana creativa, talento en la economía naranja/Banco Popular Dominicano/2021, diciembre.

ND: No data disponible