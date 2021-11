Tribunal ratifica archivo definitivo investigación contra Andy Dauhajre

Andy Dauhajre, Economista.

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó el archivo definitivo de una investigación en contra del economista Andrés (Andy) Dauhajre por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

De esta manera, la Corte revocó la resolución número 060-2021-SOBJ-00012, del 21 de mayo del 2021, dictada por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

“Confirma en todas sus partes el dictamen de archivo definitivo dictado en fecha 26 del mes de diciembre del año 2019, por el Licdo. Joan Manuel Alcántara, procurador adjunto del Procurador General de la República, que dispuso el archivo definitivo de la denuncia”, señala la resolución.

El pasado seis de octubre, la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó el fallo para este mes de noviembre sobre si mantenía o archivaba el expediente en contra del economista.

El querellante del caso es Guido Gómez Mazara.

Sobre el Caso

En 2019 las autoridades de la Procuraduría General de la República, interrogaron a Dauhajre a raíz de que la empresa Baker Street Financial, que figura a su nombre, aparecía en la lista de las empresas que habrían recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

En diciembre del año pasado la PGR informó a Gómez Mazara que se había archivado de manera definitiva el proceso de investigación en torno a los contratos con Dauhajre por US$ 750 mil a través de la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises LTD, empresas que aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de Nueva York.

El engavetamiento de este archivo fue hecho durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, considerado por Gómez Mazara como “un acto sospechoso y señal inequívoca de complicidad”.

En ese sentido Gómez Mazara presentó su objeción con relación al archivo definitivo logrando que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Solange Vásquez, aprobara la revocación de aquel archivo definitivo.

En mayo pasado Dauhajre presentó un recurso de apelación en contra de la decisión de la jueza para evitar la investigación en su contra