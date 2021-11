Supremo de Venezuela frena escrutinio y evidencia falta de Estado de derecho

Un hombre ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Venezuela, el 21 de noviembre de 2021. EFE/Rayner Peña R.

El opositor venezolano Juan Guaidó afirmó este lunes que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de parar el recuento de votos en Barinas, estado natal de Hugo Chávez, del que se desconocen detalles desde las elecciones regionales de hace ocho días, es una muestra de que en el país "no hay Estado de derecho".

"Como la (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea) MOE-UE de Venezuela advirtió en su informe preliminar, no hay Estado de derecho ni independencia de poderes. La decisión del Tribunal (TSJ) de (Nicolás) Maduro sobre Barinas, es la evidencia más reciente", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

La Sala Electoral del TSJ ordenó horas antes suspender los procedimientos vinculados a la totalización (recuento), adjudicación y proclamación de los candidatos a gobernador de Barinas, del que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ofrece datos desde el domingo 21 de octubre, día de los comicios.

Según esas cifras, el opositor Freddy Superlano y el chavista Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, estaban separados por un escaso margen de votos.

El TSJ detalló en un comunicado que tomó la decisión tras admitir una acción de amparo constitucional interpuesta por el político Adolfo Ramón Superlano (no relacionado con Freddy Superlano) "por la presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio", previstos en la Constitución y ante "el clima de tensión entre las militancias políticas".

Al respecto, Guaidó afirmó que Venezuela vive una "dictadura" y ahora luchan "para que el voto realmente pueda elegir".

"El régimen (de Maduro) se expone como lo que es, una vulgar dictadura que arrebata la voluntad de la gente que se expresó incluso sin condiciones y de manera muy adversa", afirmó en referencia al caso de Barinas.

A su juicio, "hay algo más evidente" y es que "no se ponen de acuerdo entre ellos", ya que "quienes controlan la Fuerza Armada no se ponen de acuerdo con quienes tutelan CNE, que a su vez no controlan al bufete de abogados del (oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) PSUV".

Desde el pasado lunes, el CNE adjudicó 22 de los 23 cargos de gobernadores y 334 de los 335 alcaldes y alcaldesas, por lo que solo quedan por adjudicar los correspondientes a la alcaldía de Arismendi y la gobernación de Barinas.

Buscan anular voluntad de pueblo, dice candidato opositor en estado de Chávez

Sobre el tema, Superlano aseguró que se encuentra en contacto con su equipo legal, pero que "lo más importante" es mantener la movilización.

"Solo movilizados y defendiendo nuestros derechos de manera pacífica lograremos superar este obstáculo y avanzar por un Barinas para todos", apostilló.

En este sentido, el dirigente opositor pidió a sus seguidores que no lo dejen solo y anunció que este martes, 29 de noviembre, dará "un mensaje al país en compañía de la Unidad", haciendo referencia al partido Mesa de la Unidad Democrática, con el que se postuló a los comicios realizados hace ocho días.

