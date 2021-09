Si fuera por muertos, Haití con "gran mejora" entre terremotos de 2010 y 2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las cifras de muertos que dejaron los terremotos en Haití el año 2010 y el que sacudió a ese país el mes pasado a simple vista parecen desmentir la conclusión de un experto italiano que asegura que el país vecino pasó por alto las señales claras de alerta temprana.

El terremoto de hace un mes dejó 2 mil 200 muertos, pese a que registró una mayor magnitud (7,2) frente al del año 2010 (7,0) que provocó 200 mil víctimas mortales. eso en cifras oficiales. Otros cálculos son más lapidarios.

La verdad es que la enorme diferencia entre fallecidos ahora y entonces obedece a otras consideraciones, porque lo cierto es que Haití ha desobedecido las recomendaciones de los expertos y eso es lo que precisamente esconde bajo la alfombra el número de víctimas mortales de uno y otro evento.

Esa es la conclusión a la que llega el experto italiano Luigi Di Sarn, quien sintió en el piso 21 de un hotel dominicano próximo a la frontera el terremoto de Haití de hace un mes.

Este ingeniero estructural experto en terremotos estaba el 14 de agosto a unos 200 kilómetros del epicentro del movimiento telúrico, en un hotel al que había llegado poco antes desde Santo Domingo, cuyos empleados a simple vista le parecieron ciudadanos chilenos acostumbrados a los sismos...

En realidad él estima que esos empleados evidenciaron un comportamiento que también en República Dominicana oculta la realidad: no se está preparado para mitigar los efectos de un desastre de este tipo.

“Estaba en Santo Domingo discutiendo el envejecimiento de los puentes y la vulnerabilidad de los edificios históricos en la Ciudad Colonial, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Había sido una semana agitada de reuniones sobre ingeniería estructural y mitigación del riesgo de terremotos”, relata el experto italiano en un texto publicado por The Conversation.

Acento publica a continuación la traducción no oficial de este texto escrito en primera persona, como contribución a la toma de conciencia de la importancia de prepararse, en la forma de construir, en la calidad de los materiales de construcción más flexibles, en el comportamiento ciudadano, en la fiscalización, etc. para que los efectos de los fenómenos naturales sean minimizados y no sigan siendo magnificados por culpas humanas.

Bajo el título “Experto en terremotos que asesoró al Gobierno de Haití en 2010: "¿Por qué se pasaron por alto las señales claras de alerta temprana?", The Conversation revela que Luigi Di Sarn formó parte de un equipo de asesores especializados contratado tras el terremoto de 2010 para ayudar a Haití a prepararse para futuros terremotos como el registrado una década después.

En once años, sintetiza, lo ocurrido demuestra que se han adoptado muy pocas de sus recomendaciones.

Me tomó unos segundos darme cuenta de que los temblores que estaba experimentando el edificio fueron causados ​​por un terremoto, y eso que yo soy un ingeniero de terremotos estructurales, con casi dos décadas de experiencia en docencia e investigación académica, además de consultorías profesionales para empresas internacionales y agencias gubernamentales, pero supongo que eso demuestra lo impactante que es una situación como esa para la mente humana. Puede ser difícil de creer que esté sucediendo y puede tomar un momento procesarlo.

Era sábado y, al ser el primer día de un fin de semana festivo, pensé que podía tomarme un descanso extra para relajarme. Estuve horas antes en Santo Domingo discutiendo el envejecimiento de los puentes y la vulnerabilidad de los edificios históricos en la Ciudad Colonial, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Había sido una semana agitada de reuniones sobre ingeniería estructural y mitigación del riesgo de terremotos.

Cuando noté por primera vez el movimiento de los marcos de fotos, inicialmente pensé que era causado por un fuerte viento que atravesaba las juntas de las grandes ventanas con vista al mar. Esto me había sucedido en el pasado, debido a las altas velocidades del viento causadas por las tormentas tropicales. Pero este no fue el caso ese sábado por la mañana.

Mi reacción instintiva fue saltar de la cama. Al estar de pie en el suelo, comencé a experimentar una sensación de balanceo. Ahora estaba seguro de que había ocurrido un terremoto. Para verificar esto rápidamente, llené un vaso que estaba en mi escritorio con agua y observé el líquido chapoteando: evidencia clara de que el edificio temblaba.

Decidí salir de mi habitación cuando comencé a sentir que el piso vibraba. Al acercarme al pasillo, no pude ver ninguna señal de advertencia o rutas de evacuación, y me sorprendió que todas las luces estuvieran encendidas y que el elevador de vidrio funcionara completamente. Generalmente, cuando ocurre un terremoto, se corta la energía. Siguiendo las reglas básicas de la ingeniería sísmica, me detuve cerca de una gran columna en el pasillo y esperé unos minutos hasta que cesó el temblor.

Ahora tenía dos opciones: usar el ascensor o bajar las escaleras. Sabía que el ascensor suele tardar unos segundos en llevarte al vestíbulo, desde el piso 21. Imaginé que podría tomar unos minutos llegar a la planta baja usando las escaleras. Así que pensé que cuanto más rápido, mejor y decidí arriesgarme a bajar en el ascensor.

Esto también se basó en la suposición de que nunca se experimentan dos eventos de gran magnitud o terremotos que estén muy cerca uno del otro. Existe un a probabilidad extremadamente baja de que un sismo principal de gran magnitud sea seguido por réplicas de la misma magnitud.

Cuando llegué al vestíbulo, busqué en Internet en mi móvil para saber si había alguna noticia sobre terremotos en la región. Me sorprendió leer en el Servicio Geológico de los Estados Unidos ( USGS ) que había ocurrido un terremoto de magnitud 7.2 . Estaba localizado en el suroeste de Haití, cerca de la ciudad de Les Cayes , a unos 200 km (125 millas) de donde me hospedaba.

Sin embargo, en la recepción del hotel todo parecía normal. Los turistas entraban y salían sin ninguna preocupación en el mundo. Le pregunté a la recepcionista si había sentido el fuerte terremoto, usando mi español básico: “terremoto”. Ella respondió con calma: "Oh, terremoto no... lo más probable es que haya sido un temblor pequeño".

Inicialmente, me sentí un poco estúpido, ya que parecía que la gente en la República Dominicana estaba bien enterada de los riesgos de terremotos y afirmando por percepciones personales si un terremoto es “pequeño” o no.

Pero pronto me di cuenta de que no estaba siendo estúpido en absoluto. La gente de ese hotel podría haber estado en riesgo. Me di cuenta de la cantidad de trabajo que queda por hacer, en todo el mundo, en la evaluación de riesgos y la concienciación.

Luego, usando una servilleta de papel blanco, hice algunos simples cálculos. Teniendo en cuenta la altura del edificio (que no presentaba grietas visibles) y el nivel de temblor del suelo que obtuve de los mapas en línea del USGS, determiné, aproximadamente, el movimiento horizontal del piso del edificio (también denominado "desplazamiento lateral") que había experimentado 30 minutos antes.

En este caso, el desplazamiento fue del orden de 12-14 cm (o dos palmas). Me preocupaba que el edificio pudiera sufrir daños graves con grietas, comprometiendo su estabilidad, por lo que solicité una habitación más baja y me trasladaron al piso 13. Estar a unos 30 metros por debajo del piso 21 fue mucho más tranquilizador y ciertamente menos aterrador para pasar la noche.

Haití vuelve a sufrir

El terremoto ocurrió en la Zona de Falla del Jardín de Plátano Enriquillo , ubicada en el suroeste de Haití.

La isla Hispaniola, que comprende dos naciones (Haití de habla francesa y la República Dominicana de habla hispana) es una región sísmica muy activa del arco de las Antillas Mayores en la placa del Caribe, con varias fallas activas. Una falla es la fractura resultante en las capas externas de la Tierra, o corteza, después de un terremoto.

Lo que ocurrió ese día fue un terremoto de magnitud 7,2. Eso corresponde a fuertes eventos sísmicos con una gran pérdida de vidas.

Para el 25 de agosto, la cifra oficial de muertos había llegado a 2 mil 300 más 12 mil heridos y al menos 137 mil edificios gravemente dañados o colapsados.

La energía liberada durante este terremoto correspondió aproximadamente a la explosión simultánea de 36 bombas atómicas de Hiroshima.

Las evaluaciones realizadas por UNICEF también revelaron que 94 de las 255 escuelas en la parte occidental de Haití sufrieron daños graves o colapsaron por completo.

PELIGROSIDAD DE TERREMOTOS POCO PROFUNDOS

El terremoto que sentí en mi habitación de hotel fue bastante "superficial", ya que se originó a menos de 10 km de profundidad (debajo de la superficie de la Tierra).

La profundidad de un terremoto es muy importante por sus efectos en el entorno construido: cuanto menos profundo es el origen del temblor, más devastadores son los efectos. La energía sísmica se propaga a través de ondas en el suelo y tiende a atenuarse (o reducirse) con la distancia a la fuente (también denominada epicentro, hipocentro o foco).

La propagación y atenuación de las ondas sísmicas son un fenómeno geofísico complejo que depende significativamente de las propiedades de las fallas, el tipo de suelo, la presencia de agua y la profundidad del “foco”. Para visualizar la propagación y atenuación de las ondas sísmicas, se puede pensar en los círculos en el agua cuando se lanza una piedra a un estanque.

El conocimiento de los fundamentos de la sismología es esencial para comprender la complejidad de la isla La Española y, de manera más general, de la mayoría de las islas del Caribe, que están expuestas a “peligros multinaturales”, como terremotos, huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra.

En los últimos diez años, he participado en numerosos proyectos, financiados por instituciones nacionales e internacionales, incluido el Ministerio de Salud y Obras Públicas de Haití, la Unión Europea, el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el mundo. Organización de la Salud (OMS). Mi función ha sido la evaluación de riesgos y la mitigación de desastres en la región del Caribe.

Mi interés en la investigación ha sido estimulado por la complejidad de los riesgos naturales en esta parte del mundo, un lugar que la mayoría de la gente conoce solo por sus hermosas playas y mares cristalinos.

Mi trabajo en el Caribe se ha centrado principalmente en mejorar la resiliencia de las estructuras e infraestructura existentes y promover la aplicación y adaptación de los códigos de construcción.

He brindado asesoría para la implementación de sistemas de alerta temprana en instalaciones críticas, como hospitales.

El enfoque que mis colegas de la OPS/OMS y yo hemos ilustrado y discutido con varias instituciones del Caribe apunta a asegurar la resiliencia de los hospitales, al menos aquellos que están en alto riesgo (por ejemplo, grandes edificios vulnerables cerca de fallas sísmicas o construidos en suelos inestables.

Trabajo para tratar de hacer que los edificios en las zonas de terremotos sean más seguros y trato de ayudar a que esas zonas estén mejor preparadas cuando ocurre un terremoto.

Muchas grandes ciudades de La Española están muy expuestas al riesgo sísmico debido a su proximidad a fuentes sísmicas, la alta vulnerabilidad de la infraestructura existente y la gran concentración de población, así como suelos de mala calidad.

La inestabilidad del suelo, agravada por los fuertes movimientos del suelo y las fuertes lluvias durante las tormentas tropicales ha provocado cientos de deslizamientos de tierra. Como consecuencia de ello, miles de edificios son arrasados ​​por el flujo de lodo cada año y eso fue lo que sucedió el 14 de agosto cuando el terremoto siguió a la tormenta tropical Grace.

Este devastador terremoto puso en evidencia, una vez más, la alta vulnerabilidad de los edificios y la infraestructura en Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe y de todo el mundo.

Las instalaciones hospitalarias han estado sometidas a un gran estrés desde el desastre. Han perdido gran parte de su funcionalidad y la mayoría de las personas heridas fueron transportadas inicialmente a Miami (EEUU).

También se instalaron carpas temporales en los estacionamientos al aire libre de los hospitales y en las calles para atender los casos menos graves, pero tales actividades se vieron comprometidas por las fuertes lluvias y las marejadas ciclónicas que siguieron a la tormenta Grace.

Señales de advertencia perdidas

Lo que sucedió el 14 de agosto me resultó demasiado familiar. Hice una encuesta en Haití en febrero de 2012 a raíz de otro terremoto de magnitud 7,0 (enero de 2010) cuando la OPS me envió para la recuperación posterior al desastre. Ese terremoto causó más de 200 mil víctimas mortales, ya que ocurrió en un área mucho más densamente poblada.

Durante las visitas al sitio, el equipo conjunto de la OPS y el Banco Mundial, del cual yo era miembro, se reunió con varios representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Obras Públicas y asesoramos la aplicación de criterios de diseño sísmico simples y robustos para nuevas construcciones, especialmente para edificios hospitalarios. Algunas de las recomendaciones se implementaron con éxito en la práctica. Lamentablemente, otros no .

La verdad es que ha habido muy pocas mejoras entre los terremotos de 2010 y 2021. Ahora es posible revisar datos sobre los fuertes movimientos registrados por la red sísmica que se instaló en algunas residencias privadas en diferentes lugares de Haití. Se puede acceder a estos datos en línea de forma fácil y gratuita. Sin embargo, esta red no se ha utilizado de manera eficiente para alertas tempranas.

Un examen rápido de los datos me reveló que al menos dos movimientos fuertes (con magnitud 4.0 o superior) se registraron antes del 14 de agosto a lo largo de la falla del jardín de plátanos Enriquillo. Así que las señales de advertencia estaban allí, pero nadie, al parecer, estaba pendiente de ellas.

Pero no se trata solo del despliegue de tecnología, se trata de su uso eficiente para la mitigación de riesgos.

Muchas personas pudieron salvarse con un simple mensaje en sus teléfonos móviles, los que se utilizan ampliamente en Haití, incluso en las comunidades rurales.

Sin embargo, el Gobierno no emitió tales advertencias a sus residentes. Debe hacerse la pregunta: ¿qué hizo exactamente para advertir la Defensa Civil Nacional de Haití, que tiene la obligación de proteger a las personas?

Problemas que en Haití se multiplican

Lamentablemente, muchos temas vitales en la mitigación y evaluación de terremotos simplemente no están en la agenda de ninguna de las islas del Caribe, pero Haití, en particular, ha sido mal atendido debido a la agitación política y una combinación de otros factores ambientales y económicos.

Personalmente, nunca había visto en toda mi carrera la combinación de tantos peligros en un solo lugar al mismo tiempo.

La devastación del terremoto se combinó con las fuertes lluvias de las tormentas tropicales. Las comunidades afectadas son pobres y ya están amenazadas por la COVID-19. Y, finalmente, están las crisis políticas, una de las últimas derivó en magnicidio, a principios de julio. Todos estos problemas juntos significan que es casi imposible manejar la situación.

Por ejemplo, el apoyo internacional para el despliegue de suministros de socorro, junto con la entrega de ayuda de los países vecinos del Caribe y muchas otras naciones, se han visto obstaculizados por las restricciones obligadas por la COVID-19.

Todos estos aspectos "no técnicos" requieren más investigaciones para evaluar sus efectos en la recuperación.

Pero el terremoto de Haití de 2021 ha demostrado claramente cuán débiles son las comunidades en los países de bajos ingresos y ha demostrado que la gobernanza de la gestión de desastres, como lo pide la ONU, aún está muy lejos de ser implementada con éxito en varios países del mundo.

Las actividades patrocinadas por la OPS/OMS, el Banco Mundial y otras agencias internacionales en respuesta al devastador terremoto de 2010 no han tenido mucho éxito.

Incluso un mes después del devastador evento del 14 de agosto último todavía quedan numerosos desafíos sin resolver sobre el terreno para quienes brindan ayuda humanitaria y socorro en casos de desastre.

Lo sé porque estoy en contacto regular con colegas y amigos que están allí ahora mismo. Colegas como Shalini Jagnarine, consultora regional de la OPS y la OMS, Barbados. Ella me dijo:

Shalini Jagnarine OPS

Viajar dentro de Haití es extremadamente difícil. Las Naciones Unidas no nos permiten ir solos en automóvil debido a la actual situación de seguridad. Solo hay dos helicópteros, con una larga lista de espera para su uso. Esto realmente está retrasando nuestras operaciones de socorro.

Philippe Lauture Ingeniero sénior

Philippe Lauture, gerente e ingeniero estructural de una empresa de construcción en la capital de Haití, Puerto Príncipe, me contó cómo miles de edificios residenciales, escuelas, iglesias y hospitales se han visto gravemente afectados y ha sido testigo de varios derrumbes causados ​​por deslizamientos de tierra. debido a las lluvias torrenciales.

“Necesitamos repensar seriamente nuestra forma de planificar y construir para evitar futuros efectos devastadores”, dijo.

La gobernanza local estable es un componente vital para la preparación eficaz ante desastres y para desarrollar la resiliencia de la comunidad. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres lo resumió perfectamente cuando dijo: "No erradicaremos la pobreza si no reducimos los desastres". Entonces, el desafío está en todos nosotros.