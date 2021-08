Impacto del terremoto en Haití "mucho más fatal" que el del 2010

Altermard Roselina sostiene en brazos a su hijo Ándel Lovenia Lovensky junto a las ruinas de lo que fue su hogar y donde falleció su madre, este domingo en en Maniche (Haití). El movimiento telúrico de magnitud 7,2, registrado en el suroeste del país, ha destruido 52.923 viviendas y ha causado daños en otras 77.006 casas y ha dejado hasta el momento 2.207 personas fallecidas. EFE/ Orlando Barría

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El impacto destructivo del terremoto en Haití del 14 de agosto es "mucho más fatal" que el del año 2010, porque afectó un área mayor, incluidas las rurales, entre otras razones porque el de hace once años "duró unos 5 segundos" y el de este mes entre "35 a 45 segundos, un factor que es extremadamente importante para causar daños significativos".

Así se lee en un informe emitido este fin de semana por expertos contratados por LAHDAN, una organización de la diáspora haitiana (Regroupement des orgnisations haïtiennes de la Diaspora) y MEDIC HAITI, con el objetivo de definir con la mayor exactitud cómo ayudar y cómo hacerlo con la mayor eficacia posible.

"Es cierto que los terremotos de 2010 y 2021 son de la misma magnitud 7,2, pero las configuraciones de las zonas afectadas son claramente diferentes. Como se sabe, la zona metropolitana de Puerto Príncipe (epicentro del sismo de hace 11 años) es un área muy concentrada en Haití, tanto que a menudo se la denomina República de Puerto Príncipe".

"El mortífero terremoto del 12 de enero de 2010 destruyó considerablemente el centro económico y demográfico del país. No en vano se han contabilizado tantos daños y pérdidas de vidas humanas; unas 300 mil personas murieron y todos los edificios públicos y administrativos fueron destruidos. Pero, con el terremoto del 14 de agosto de 2021, aunque los daños sean menores que los del terremoto de 2010, el impacto del terremoto 2021 es mucho más fatal para las zonas afectadas y son casi todos los municipios de 3 departamentos los que han sido devastados. En otras palabras, se ha destruido toda una economía rural", destaca el reporte.

Hasta ahora se cuentan 2 mil 2007 muertos del terremoto de hace nueve días, pero hay cálculos que incluso hablan de hasta 100 mil.

"Se podría decir que el terremoto de 2021 destruyó el 80% de la economía del Gran Sur. En una economía campesina basada en la pequeña agricultura, una casa es casi el mayor activo de una familia en el Gran Sur", añade el informe de LAHDAN y MEDIC HAITI.

También recuerda que hace 5 años, en octubre de 2016, "el Gran Sur fue víctima de una gran catástrofe ecológica con el paso del huracán Matthew, que destruyó considerablemente el potencial agrícola" de ese sector.

"Sin que las familias se hayan recuperado del todo de las consecuencias del huracán Matthew, se enfrentan a un terremoto devastador que ha arrasado todas las comunas del Gran Sur. ¡Es horrible!", se subraya en ese informe.

Advierte que las proyecciones de víctimas y daños se hacen casi exclusivamente sobre las 2 mayores ciudades del Gran Sur (Les Cayes y Jérémie), pero "es el conjunto de los municipios" de los 3 departamentos afectados por el terremoto "el que está devastado, con pequeñas diferencias insignificantes de uno a otro".

LEVANTAMIENTOS POPULARES EN LA MIRA

Pide "evitar discriminar y excluir una zona frente a otras", y tras sostener que el epicentro del último terremoto está en Petit Trou des Nippes, advierte que el área requerida de ayuda inmediata es mucho más amplia. "Incluso el Departamento del Sureste, que no se vio realmente afectado, posteriormente sufrió inundaciones, daños y pérdidas de vidas", informa.

"Todas las operaciones (de auxilio) deben realizarse de acuerdo a la zonificación y posición geográfica de las comunas afectadas por el terremoto de 2021, en lugar de centrarse en las ciudades prioritarias para evitar agravios y levantamientos populares intercomunales e interdepartamentales que podrían dificultar la correcta coordinación de la ayuda humanitaria y desbaratar los corredores humanitarios", advierte.

En conclusión, finaliza el texto, "una semana después del devastador terremoto del sábado 14 de agosto de 2021, la ayuda humanitaria aún no ha llegado a las verdaderas víctimas, que están desprovistas de todo y necesitan todo para su supervivencia".

"La coordinación de la ayuda humanitaria después del terremoto de 2021 no es eficaz, ni eficiente y podríamos esperar levantamientos de las víctimas muy pronto contra las autoridades haitianas", prevé.

MEDIC HAITI Y LAHDAN:

Informe de evaluación de la primera semana de actividades humanitarias en el Gran Sur de Haití tras el terremoto de 2021.

Introducción:

MEDIC HAITI y el Regroupement des orgnisations haïtiennes de la Diaspora "LAHDAN", con el fin de planificar las actividades humanitarias en el Gran Sur de Haití, quisieron hacer una semana después del devastador terremoto del 14 de agosto de 2021 una evaluación antes de posicionarse en las respuestas humanitarias para socorrer a las víctimas.

Nuestra evaluación duró 48 horas, del 19 al 21 de agosto de 2021.

Vista de Globale du Grand Sud, una semana después del terremoto 2021:

El Gran Sur de Haití se compone de 4 Departamentos "les Nippes, leSud, leSud-EstetlaGrand-Anse y la Región Sur del Departamento del Oeste, comúnmente llamada Región de Pâlmes que incluye 4 Comunas (Gresser, Léogâne, Grand Goâve y Petit Goâve).

El devastador terremoto del sábado 14 de agosto de 2021 ha devastado totalmente 3 departamentos del Gran Sur del país, a saber: los Nippes, el Sur y el Gran Anse.

No hay que olvidar que los Departamentos de Haití se subdividen en Comunas y las Comunas en Secciones Comunales según la gestión administrativa territorial y política de Haití. Sólo decirles que todas las estructuras territoriales de los 3 Departamentos afectados por el terremoto de 2021 han sido devastadas y destruidas. Esto implica que el impacto del terremoto de 2021 debe verse desde varios ángulos.

Desgraciadamente, las proyecciones se hacen casi exclusivamente sobre las 2 mayores ciudades del Gran Sur, Les Cayes y Jérémie. En cambio, es el conjunto de los municipios de estos 3 departamentos afectados por el terremoto el que está devastado, con pequeñas diferencias insignificantes de uno a otro. Es necesario ver la catástrofe del 14 de agosto de 2021 bajo un ángulo global, territorial y local para evitar discriminar y excluir una zona frente a otras, además, el epicentro del terremoto está en Petit Trou des Nippes. Incluso el Departamento del Sureste, que no se vio realmente afectado por el terremoto de 2021, pero que posteriormente sufrió inundaciones, daños y pérdidas de vidas, debe ser tenido en cuenta en las actividades humanitarias y de reconstrucción tras el terremoto de 2021.

Por una buena planificación de las respuestas humanitarias y una buena coordinación de la ayuda humanitaria en el Gran Sur del país, tras el terremoto del sábado 14 de agosto de 2021, Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo a la zonificación y posición geográfica de las Comunas afectadas por el Terremoto 2021 en lugar de centrarse en las ciudades prioritarias para evitar agravios y levantamientos populares intercomunales e interdepartamentales que podrían dificultar la correcta coordinación de la ayuda humanitaria y desbaratar los corredores humanitarios, y además, tenemos casi una sola vía terrestre principal que es la carretera nacional # 2 y otras vías (marítimas y aéreas) no son de tan fácil acceso como la carretera nacional # 1.

Las otras vías (marítima y aérea) no están al alcance de todos en términos de respuesta humanitaria, especialmente con un gobierno que no dispone de grandes recursos logísticos.

Comparación objetiva del terremoto de 2010 con el del 14 de agosto de 2021:

Es cierto que los terremotos de 2010 y 2021 son de la misma magnitud 7,2. pero las configuraciones de las zonas afectadas son claramente diferentes. Como se sabe, la zona metropolitana de Puerto Príncipe es un área muy concentrada en Haití, tanto que a menudo se la denomina República de Puerto Príncipe. El mortífero terremoto del 12 de enero de 2010 ha destruido considerablemente el centro económico y demográfico del país. No en vano se han contabilizado tantos daños y pérdidas de vidas humanas, unas 300.000 personas murieron y todos los edificios públicos y administrativos fueron destruidos. Pero, con el terremoto del 14 de agosto de 2021, aunque los daños sean menores que los del terremoto de 2010, el impacto del terremoto 2021 es mucho más fatal para las zonas afectadas y son casi todos los municipios de 3 departamentos los que han sido devastados. En otras palabras, se ha destruido toda una economía rural. Una economía campesina basada en la pequeña agricultura. Una casa es casi el mayor activo de una familia en el Gran Sur. Se podría decir que el terremoto de 2021 destruyó el 80% de la economía del Gran Sur.

Además, hay que mencionar que el terremoto duró más que el de 2010, que duró unos 5 segundos, el de 2021 es de casi 35 a 45 segundos, un factor que es extremadamente importante para causar daños significativos. Cabe destacar también que hace 5 años, en octubre de 2016, el Gran Sur fue víctima de una gran catástrofe ecológica con el paso del huracán Matthew, que destruyó considerablemente el potencial agrícola del Gran Sur. Sin que las familias se recuperen del todo de las consecuencias del huracán Matthew, se enfrentan a un terremoto devastador que ha arrasado todas las comunas del Gran Sur. ¡Es horrible!

Para garantizar la recuperación económica del Gran Sur de Haití en los próximos meses, es necesario contar con una buena estrategia, una buena planificación y recursos financieros importantes para levantar a las familias económicamente.

Respuestas humanitarias tras el terremoto de 2021 a las crisis sanitarias y económicas mundiales con la pandemia de Covid19:

La pandemia de Covid19 tendrá un impacto significativo en las respuestas humanitarias posteriores al terremoto de 2021 en varios aspectos:

Gestión de los campamentos de desplazados durante Covid19:

La gestión de los campos de desplazados internos y la distribución de la ayuda humanitaria deben hacerse teniendo en cuenta los riesgos de la pandemia de Covid19. Deberían crearse refugios para los vacunados de Covid19 y refugios para los no vacunados. Desgraciadamente, el gobierno actual no tiene la capacidad logística y económica para ello y las autoridades haitianas no tienen la cultura para hacer las cosas bien para albergar a las víctimas. Nos encontramos ante una operación de rescate en el sur del país, una semana después del devastador terremoto del 14 de agosto de 2021.

Ayuda humanitaria:

Con la pandemia de Covid9, los cooperantes internacionales no acudirán de buen grado a socorrer a las víctimas del terremoto de 2021, como hicieron durante el terremoto del 12 de enero de 2021. Es decir, no hay que confiar demasiado en la presencia de agentes humanitarios internacionales y, además, en un contexto de Covid 19, la presencia de agentes humanitarios internacionales no debería ser bienvenida en el Gran Sur, especialmente con la existencia de variantes, especialmente la variante delta de Covid19 que podría causar otra catástrofe sanitaria en las zonas afectadas por el terremoto de 2021, como ocurrió en 2010, 9 meses después del terremoto de 2010, hubo una epidemia de cólera que mató a casi 10.000 personas, además de los 300.000 muertos del mortal terremoto del 12 de enero de 2010.

Financiación internacional para las respuestas humanitarias y la reconstrucción tras el terremoto del Gran Sur 2021:

El Estado haitiano no debería esperar recibir miles de millones de dólares estadounidenses para actividades humanitarias y de reconstrucción en Haití tras el terremoto de 2010. Porque, en la actualidad, el mundo se enfrenta a una grave crisis económica en relación con la pandemia de Covid19, a la que se suma el mal uso y la malversación de los fondos de reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010.

Ahora, el Estado haitiano tiene el deber de garantizar una gestión racional y sólida de la ayuda humanitaria y de la financiación para coordinar las fases de recuperación y reconstrucción del Gran Sur de Haití post-terremoto 2021.

Veamos ahora nuestra evaluación de las actividades humanitarias en el Gran Sur del país, una semana después del devastador terremoto del 14 de agosto de 2021 en 10 puntos:

1- Planificación de la respuesta humanitaria tras el terremoto de 2021:

Si a nivel de la Autoridad Central, no tenemos un Plan Nacional de Contingencia que prevea en caso de desastres naturales y catástrofes, cómo en caso de emergencias extremas podemos ayudar a las víctimas. La situación es aún peor en las ciudades de provincia, y en el sur de Haití la situación es aún más compleja.

Sin embargo, como el Estado es un todo, el gobierno central debería poder ayudar a las autoridades departamentales y locales del Gran Sur a elaborar un Plan de Respuesta Humanitaria para el Gran Sur, una semana después del devastador terremoto del 14 de agosto de 2021.

2- Operaciones de emergencia en el Grand Sur, una semana después del terremoto de 2021:

Es normal que, tras una gran catástrofe, haya un impulso patriótico y cívico para ayudar a las víctimas, pero eso no es todo. Este impulso debe formar parte de un Plan "A", lo que se llama la fase de las primeras emergencias o la fase de las emergencias duras, que debe ser puntual, rápida y coordinada.

Desgraciadamente, las estructuras de respuesta a las emergencias no son funcionales y operativas en el país, la Protección Civil es como una célula temporal sin medios suficientes en términos de logística, financiación y recursos humanos técnicamente preparados y motivados. Esto ha hecho que las primeras emergencias sean ineficaces, a pesar de la contribución de los jóvenes médicos de Puerto Príncipe y de las instituciones sanitarias del país.

3- Operaciones de rescate:

El rescate es una especialidad de un sistema de protección civil existente, mientras que en Haití este sistema sólo existe de nombre, por no hablar de la presencia de rescatistas nacionales. Tras el mortífero terremoto del 12 de enero de 2010, el Estado haitiano tenía el deber y la obligación de reforzar las estructuras de Protección Civil del país a nivel técnico mediante la formación de jóvenes ejecutivos en los servicios de emergencia, especialmente en el rescate (agua, fuego, emergencia y extrema emergencia). Esto podría haberse hecho incluso a través de fuerzas especializadas dentro de la Policía Nacional de Haití (PNH), así como a través de Protección Civil, en el marco de un Plan o programa de cooperación humanitaria con países amigos de Haití, como Japón, Alemania, España, Francia, etc. .... Desgraciadamente, no fue así y nunca lo sería. Ahora, 11 años después del mortífero terremoto del 12 de enero de 2010, se dan las mismas situaciones en las mismas condiciones y se repiten los mismos efectos, nos vimos obligados a esperar la llegada de los socorristas extranjeros para rescatar a los supervivientes bajo los escombros. De hecho, cuatro días después del terremoto de 2021, los rescatistas extranjeros salvaron la vida de casi una docena de personas.

4- Ubicación y alojamiento de las víctimas del terremoto de 2021:

Si el Gobierno de Ariel Henry no ha optado por los campamentos para desplazados, como en el terremoto de 2010, debemos ser capaces de despejar las casas destruidas y colocar rápidamente refugios de transición para albergar adecuadamente a las víctimas, ya que las personas no pueden permanecer libres bajo las estrellas como nómadas. Toda decisión tiene sus costes, ventajas e inconvenientes, sobre todo cuando no se está preparado para afrontar acontecimientos espontáneos de tal envergadura.

En cuanto a las respuestas humanitarias, no hay ninguna pretensión real, esto no es el cine, hay que actuar con rapidez y eficacia para ayudar a las víctimas, porque el derecho a la humanidad es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Carta de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, de la que Haití es un país y un signatario. Y que, a falta de asistencia, las víctimas pueden denunciar al Estado haitiano, al igual que el Estado haitiano puede denunciar a las ONG humanitarias internacionales que malversan fondos y ayuda humanitaria ante los tribunales internacionales de derechos humanos.

5- Coordinación de la ayuda humanitaria en el Gran Sur, una semana después del terremoto 2021:

El verdadero problema de la primera fase de emergencia post-terremoto 2021 en el Gran Sur del país es la ausencia de un plan de coordinación de la ayuda humanitaria y de un plan de respuesta humanitaria post-terremoto 2021. Todo se centra en la ciudad de Les Cayes, mientras que son todos los municipios de los tres departamentos afectados por el terremoto de 2021. Debemos contar con un sistema logístico y de almacenamiento de la ayuda humanitaria en todas las comunas gravemente afectadas por el devastador terremoto de 2021. No en vano nos enfrentamos al fenómeno de los saqueos y el vuelco de los camiones de ayuda humanitaria en la carretera nacional 2, porque la coordinación de la ayuda humanitaria en el Gran Sur da un aspecto de discriminación y exclusión. Mientras que en la coordinación de la ayuda humanitaria, especialmente con el Método ESFERA, hay que tener en cuenta los componentes territoriales geográficos en la distribución de la ayuda humanitaria, porque todas las víctimas tienen el mismo derecho y tienen las mismas necesidades en las mismas circunstancias.

La Coordinación de las Respuestas Humanitarias en el Gran Sur después del Terremoto 2021, es como un coche con el motor roto cargado de víveres y los hijos de los pasajeros esperan impacientes, porque se están muriendo de hambre.

6- Gestión de los campamentos de desplazados post-terremoto 2021:

En primer lugar, hay que decir claramente que el Gobierno no ha alojado a las víctimas, es más, el Primer Ministro Ariel ha dicho claramente que no quiere tener campamentos para desplazados en el sur del país, esto implica que una semana después, incluso las víctimas del centro de la ciudad de Les Cayes no han encontrado nada, ni siquiera una botella de agua, hecho que traduce claramente que el Estado lo ha hecho a propósito, han querido castigar a las víctimas en los campamentos para desplazados. Es decir, en cuanto a la gestión de los campos de desplazados internos, una semana después del terremoto de 2021, la situación es ya muy decepcionante para las víctimas.

Además, los bandidos ya han tomado el control de los campamentos e impiden que las víctimas se beneficien adecuadamente de la ayuda humanitaria procedente de los ciudadanos de la diáspora y de otras ciudades del país. Quieren que todas las distribuciones se hagan por sí mismas. Los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados tienen verdaderos problemas en los campamentos de desplazados víctimas del devastador terremoto del 14 de agosto de 2021. Incluso los trabajadores humanitarios que prestan ayuda a las víctimas corren un gran riesgo para su seguridad personal. Todo el mundo está expuesto en el Grand Sur de Haití, una semana después del terremoto de 2021.

7- Secuestro y saqueo de camiones de ayuda humanitaria:

La mala coordinación de la ayuda humanitaria, una semana después del terremoto de 2021, ya está provocando el descontento popular en las comunidades afectadas. Esta frustración está provocando una reacción indeseable entre las víctimas y los habitantes de las comunas situadas en la carretera nacional 2 del Gran Sur, lo que ha provocado escenas de saqueo y secuestro de camiones de ayuda humanitaria, incluso en presencia de las fuerzas de seguridad del país, cerca de las comisarías. Es decir, en la coordinación de la ayuda humanitaria en el sur del país, ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas de Haití participan en la coordinación para garantizar la seguridad de las víctimas, los trabajadores humanitarios y la población en general. Es extremadamente grave el fenómeno del saqueo de los camiones de ayuda humanitaria en la carretera principal y el Estado haitiano no puede hacer nada para resolver este problema. Es decir, damos ayuda al Estado haitiano, incluso la gestión de la ayuda que el Estado haitiano no puede asegurar. Esto es muy serio. Esta situación tendrá consecuencias muy graves en la situación de las víctimas del terremoto de 2021 en el sur del país.

8- Concentración de la ayuda humanitaria en el centro de Les Cayes:

Se trata de una mala educación política cultivada por las autoridades haitianas, para robar o desviar fondos y bienes disponibles para la población vulnerable. Siempre tienden a concentrar las cosas, mientras que, para dirigir o servir bien a una población, es necesario desconcentrar los servicios. Es lo mismo, en la coordinación de la ayuda humanitaria, para servir mejor a las víctimas, es necesario desconcentrar las actividades humanitarias, es necesario practicar el concepto de proximidad que resolverá automáticamente otros problemas, por ejemplo, grandes medios logísticos que no tenemos en el país.

9- Falta de un plan de distribución de ayuda humanitaria:

Para tener éxito en cualquier ámbito de la vida social en el mundo, primero hay que tener un plan establecido. Mientras que, hasta ahora, una semana después del terremoto de 2021, las autoridades se enfrentan a un problema de planificación de la respuesta humanitaria, mientras tanto, la situación de las víctimas en los campos de desplazados o en sus comunidades se deteriora día a día. Una situación que podría provocar estallidos populares en cualquier momento en las comunas de los departamentos del Gran Sur del país asolados y devastados por el devastador terremoto del 14 de agosto de 2021.

10- Falta de sinergia entre las autoridades locales, departamentales y centrales en la coordinación de la ayuda humanitaria tras el terremoto de 2021.

Si queremos garantizar una buena coordinación de la ayuda humanitaria post-terremoto 2021 en el Gran Sur del país, lo primero que hay que hacer es desarrollar una sinergia entre las autoridades locales (“Casecs”, Alcaldes) y las autoridades departamentales (Delegación Departamental, Dirección Departamental de Protección Civil, Dirección Departamental de Asuntos Sociales, Dirección Departamental de Planificación, Dirección Departamental de Salud, Dirección Departamental del Ministerio del Interior, etc.) En conclusión, una semana después del devastador terremoto del 14 de agosto de 2021 en el Gran Sur de Haití, hemos podido concluir que la situación de las víctimas del terremoto no es sólo un problema para el pueblo de Haití, sino también para sus familias y comunidades.

En conclusión, una semana después del devastador terremoto del sábado 14 de agosto de 2021, la ayuda humanitaria aún no ha llegado a las verdaderas víctimas, que están desprovistas de todo y necesitan todo para su supervivencia. Agua, medicinas, alimentos, kits de higiene, prótesis, tiendas de campaña, materiales de construcción.

A pesar de la llegada de la ayuda humanitaria de la comunidad internacional en el país, las víctimas del Gran Sur siguen esperando, una semana después del devastador terremoto del sábado 14 de agosto de 2021, sin duda, las víctimas seguirán esperando mucho tiempo para recuperarse, porque la coordinación de la ayuda humanitaria después del terremoto 2021 no es eficaz, ni eficiente y podríamos esperar en preferencia a los levantamientos de las víctimas muy pronto contra las autoridades haitianas.

Producido por MEDIC HAITI & LAHDAN

Hecho en Les Cayes, el 22 de agosto de 2021.

Ulysse Jean Chenet

PDG MEDIC HAITI

Tel: (509) 4183 9811 / 4458 0309

Correo electrónico: medichaiti@gmail.com