Modelo científico de EEUU: 32% de posibilidad que muertos sean más de 100 mil

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El número real de muertes por el terremoto en Haití probablemente sea al menos de 5 a 50 veces mayor que el anunciado hasta ahora, porque hay un 32% de posibilidad que murieran más de 100 mil, según un modelo científico del Servicio Geológico de EEUU.

Bajo el título "El verdadero número de muertos por el terremoto en Haití es mucho peor que los primeros recuentos oficiales", un artículo en Scientific American dice que el cálculo se basa en una herramienta del Servicio Geológico de EEUU conocida como Evaluación Rápida de Terremotos Globales para Respuesta (PAGER).

Esta herramienta combina automáticamente información sobre cualquier terremoto con datos demográficos y de otro tipo de la región afectada y así arroja un modelo de escala probable del desastre, incluidas las muertes y también el impacto económico.

Obviamente PAGER, cuya existencia se remonta a 2007, no predice el número exacto de muertes. Solamente estima la probabilidad de que el número se encuentre dentro de cierto rango y para el caso del reciente terremoto en Haití, da un 35% de posibilidades de que hayan muerto entre 10 mil y 100 mil personas y un 32% de posibilidades de que el número supere las 100 mil víctimas mortales.

PAGER predijo correctamente las más de 100 mil muertes que dejó el terremoto de 2010 en Haití.

Siete días después, oficialmente se cuentan 2 mil 200 muertos y 12 mil heridos.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

La herramienta PAGER también estima una probabilidad del 66 % de que los daños por este terremoto sean por entre US$ 100 millones y hasta US$ 10 mil millones. El terremoto de 2010 costó a Haití entre US$ 7 mil millones y los US$ 14 mil millones.

En un país como Haití, que tiene una infraestructura deficiente y un acceso limitado a regiones remotas, determinar el costo real de esta manera podría llevar meses, sostiene el artículo de Scientific American. Esto crea un problema para los socorristas internacionales, las organizaciones de ayuda humanitaria y otras naciones, quienes necesitan evaluar el alcance del daño y determinar una respuesta adecuada.

Un integrante de la brigada Rescate Internacional Topos trabaja en la búsqueda y rescate de supervivientes en un área afectada por el terremoto hoy, en Les Cayes (Haití). Un equipo de rescatistas mexicanos, de la brigada Rescate Internacional Topos, está buscando este sábado a posibles supervivientes del terremoto registrado hace siete días en Haití y que causó cerca de 2.200 muertos y 12.000 heridos. EFE/ Orlando Barria

LES CAYES, Haití.- Un equipo de rescatistas mexicanos, de la brigada Rescate Internacional Topos, está buscando este sábado a posibles supervivientes del terremoto registrado hace siete días en Haití y que causó cerca de 2.200 muertos y 12.000 heridos.

La brigada, integrada por diez mexicanos, con el apoyo de dos rescatistas haitianos, trabajó durante doce horas esta madrugada con un escáner, para tratar de detectar rastros de personas con vida entre los escombros de un edificio de dos plantas de altura y con sótano, en el centro de Les Cayes, la ciudad más afectada por el sismo.

Uno de los rescatistas dijo a Efe que el escáner ha detectado cuatro lecturas que podrían corresponder a personas con vida en ese edificio completamente derrumbado.

"Esta es la única donde hemos encontrado todavía posibilidades. Ya llevamos trabajando como doce horas, pero no hemos encontrado vida", dijo el rescatista Alejandro Méndez.

El equipo de rescate se disponía a utilizar una máquina para retirar escombros, para poder continuar las labores de búsqueda de personas que podrían seguir con vida una semana después del terremoto registrado el pasado 14 de agosto.

Los topos son grupos de rescatistas voluntarios, que se formaron durante el terremoto 1985 en México, y desde entonces han participado en numerosas operaciones de rescate en el extranjero, entre ellas tras el devastador terremoto de Haití ocurrido en enero de 2010, en el que murieron 300.000 personas.

El terremoto registrado el sábado pasado, de magnitud 7,2, afectó principalmente al sur de Haití, causó al menos 2.189 muertos y 12.268 heridos, y dejó 332 desaparecidos, según el último balance oficial, divulgado el pasado miércoles.

Ese informe de Protección Civil también indicaba que 52.953 viviendas fueron destruidas y 77.000 sufrieron daños, y además 650.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente. EFE