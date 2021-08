Presentarán en el Senado informes disidentes durante deliberación sobre Código Penal

Faride Raful.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La senadora Faride Raful aseguró que en la próxima sesión para evaluar los informes de la Comisión que estudió el Código Penal en la Cámara Alta, se presentarán al menos dos informes disidentes sobre posibles modificaciones que deberían implementarse al proyecto de ley antes de ser aprobado en el hemiciclo.

Raful indicó que tanto ella como el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, tienen informes contrapuestos a la iniciativa favorable que ha promovido la comisión que evaluó la pieza legislativa el pasado mes.

La legisladora apuntó que cree que también el senador de Elías Piña, Aris Yván Lorenzo, planteará una oposición sobre el pasado informe que favorece la aprobación del Código Penal como fue sancionado en la Cámara de Diputados.

“Habría que ver qué sucede el martes en el debate. Posteriormente el pleno decidirá si se conoce el Código, si se posterga o se trabaja el tema, porque no se ha trabajado aquí en el Senado... No se ha estudiado y tampoco se ha analizado para hacerlo de manera sensata y concienzuda después del 16 de agosto, como lo ha mandado la Cámara de Diputados”, añadió la representante del Distrito Nacional.

La senadora coincidió con otros legisladores que han expresado que no existe razón alguna para aprobar la pieza con fallas, para después hacerle modificaciones dentro de un año. ¿Cuál es la necesidad de aprobar algo que no hemos estudiado, que no hemos analizado, que no hemos visto? Si hay una pifia que podemos mejorar en el Senado de la República, es nuestro rol hacerlo”, añadió Raful.

La dirigente perremeísta puntualizó que “estamos hablando de más de 412 artículos que no fueron observados en la comisión” y del que no fueron estudiadas las inquietudes de los sectores que participaron en las asambleas públicas de la referida Comisión.

Al cuestionarla sobre si existen intereses para que se apruebe el código con premura, Raful indicó que siempre habrá sectores que traten de imponer "lo que ellos piensan".

"Nosotros no tenemos ni cogemos presión de absolutamente nadie. Tenemos un rol por mandato constitucional que estamos haciendo de manera honorable y digna aquí en el Congreso”