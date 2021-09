Policía EE.UU. arresta hombre habría amenazado a Abinader, según periodista de ABC News

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un hombre que habría amenazado con matar al presidente Luis Abinader, que asiste a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), habría sido detenido en la ciudad de Nueva York.

Se trata de Enrique Figueroa, quien hace unas semanas cobró notoriedad en las redes sociales luego de salir en defensa del comunicador Miguel Ortega y amenazar a primer mandatario, así como al ministro Roberto Fulcar.

La información la dio a conocer este lunes 20 el periodista Aaron Katersky, corresponsal para el medio ABC News.

Katersky, a través de una publicación en la red social Twitter, indicó que se trata de un reporte hecho por una fuente al medio en el que labora, sin ofrecer mayores detalles sobre el presunto arresto o fecha del mismo.

"Enrique Figueroa fue acusado de amenazar a un funcionario extranjero y de hacer amenazas interestatales contra Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, dijo una fuente a ABC News", tuiteó Katersky.

A man arrested in NYC threatened to kill a world leader attending the UN General Assembly. Enrique Figueroa was charged with threatening a foreign official and making interstate threats against Luis Abinader, president of the Dominican Republic, a source told ABC News.

— Aaron Katersky (@AaronKatersky) September 20, 2021