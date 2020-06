País Posible refuta presidente JCE sobre número de delegados

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - El Partido País Posible (PPP), a través de su delegado político ante la Junta Central Electoral, Samuel Genao, aclaró que la cantidad máxima de delegados que estarán en los colegios electorales el próximo cinco de julio son 23 y no 60 personas como informó el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán.

En una nota de prensa, Genao dijo que el PPP hace la aclaración para que los votantes no tengan miedo de ir a acudir a votar dentro de 10 días.

En ese sentido, el PPP, entidad política que lleva en la casilla número 27 de la boleta electoral a Luis Abinader como candidato presidencial y a decenas de aspirantes en alianzas y de manera individual al Congreso Nacional, hizo una relación por provincia y circunscripción con la cantidad exacta de delegados que podrían estar presente para el próximo 5 de julio del 2020.

Genao recordó que los suplentes no estarán presentes en los colegios electorales a menos que no se encuentren los delegados asignados, por lo que la cantidad de delegados y votantes se corresponderán con el protocolo establecido por la JCE y aprobado por los partidos políticos para el no contagio del Covid-19.

Precisó que habrá colegios electorales donde habrá menos delegados porque hay partidos políticos que no tienen capacidad de asignar ese personal el día de las elecciones, por lo que la cantidad de personas en los centros de votación se reducirán de manera significativa.

Dijo que en la relación que hizo el PPP se determinó que solo en las provincias de San Cristóbal y La Altagracia habrá 23 delegados, después en el resto del país estarán el día de las elecciones en los colegios electorales desde 14 hasta 22 delegados.

“Saludamos la decisión de la Junta Central Electoral de acatar la sentencia del Tribunal Superior Electoral sobre la acreditación de delegados para las elecciones del 5 de julio próximo y al mismo tiempo hacemos la aclaración de que en los recintos de votación estará el debido personal que dará garantía de que el derecho al voto de los ciudadanos sea respetado”, indicó.

El dirigente político del PPP aseguró que con la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) se garantiza la participación de los ciudadanos y los derechos de los partidos políticos de defender el voto en las mesas electorales, así como se fortalece el sistema democrático de la República Dominicana